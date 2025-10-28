Igor Grosu ne spune că CA s-ar putea ocupa de cenzurarea mediului online

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, susține că Republica Moldova se confruntă tot mai acut cu fenomenul propagandei și al dezinformării, în special în mediul online, iar autoritățile trebuie să intervină prin modificări legislative pentru a limita aceste riscuri. Mai exact, să instaureze cenzura demnă de regimurile totalitare. Rețelele de socializare respectă legislație UE în domeniu, însă PAS dorește să le modeleze după chipul și asemănarea sa. Pentru Igor Grosu și Maia Sandu, cei care nu susțin PAS se ocupă cu propaganda și dezinformarea.

„Trebuie să existe un echilibru între reglementare și libertatea de exprimare. Când vorbim despre manipulare, propagandă, dezinformare, nu ne referim la cei care întâmplător au dat share la o știre pe care nici măcar n-au citit-o până la final, ci ne referim la propaganda organizată, agresivă, plătită cu bani grei. Noi ne referim la cei care țintit, profesionist, pentru bani, lucrează pentru a manipula și dezinforma”, a spus președintele Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul emisiunii „Новая неделя” de la TV8.

Potrivit președintelui Parlamentului, Consiliul Audiovizualului este instituția potrivită pentru a prelua responsabilitatea reglementării mediului online.

„Consiliul Audiovizualului are deja experiență în a face diferența dintre cele două practici. La validarea rezultatelor, Curtea Constituțională a venit cu o adresă, recomandare, pentru Parlament, ca acest aspect să fie reglementat. Noi nu avem nici măcar cele mai elementare noțiuni de reglementare a acestui domeniu”, a mai spus Igor Grosu.

Oficialul a menționat că în Codul Serviciilor Media ar putea fi introduse noi definiții și prevederi privind reglementarea rețelelor sociale, astfel încât să fie stabilite reguli clare pentru gestionarea conținutului online.

„În Codul Serviciilor Media pot fi operate modificări astfel încât să fie reglementate și rețelele sociale. În Cod trebuie să fie introduse diverse definiții și prevederi privind reglementarea rețelelor sociale. La STRATCOM credem că totuși trebuie să rămână partea analitică, cea de recomandate, anticipare, nu cea de reglementare”, a precizat președintele Parlamentului.







