Ilie Bolojan, în vizită la Chișinău. Va participa la Congresul PAS

Prim-ministrul în exercițiu al României, Ilie Bolojan, lider al Partidului Național Liberal, a ajuns la Chișinău. Potrivit surselor IPN, acesta urmează să participe duminică la Congresul Partidului Acțiune și Solidaritate.

În contextul vizitei oficialului român, Primăria municipiului Chișinău a anunțat restricții temporare de acces în anumite spații publice din capitală. Măsurile vor fi aplicate în perioada 13 iunie, ora 12:00 – 14 iunie, ora 21:00, vizând zonele centrale ale orașului și arterele de legătură cu Aeroportul Internațional Chișinău.

Ultima vizită a lui Ilie Bolojan la Chișinău a avut loc la sfârșitul lunii mai, când acesta a participat la un eveniment dedicat reformei administrației publice locale.

Premierul român și-a întrerupt atunci programul oficial în contextul incidentului cu dronă de la Galați, unde fusese lovit un bloc locativ.

Duminică, la Palatul Republicii, va avea loc cel de-al IV-lea Congres al Partidului Acțiune și Solidaritate, în cadrul căruia urmează să fie aleasă noua echipă de conducere a formațiunii.