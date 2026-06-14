O expoziție dedicată portului popular românesc, organizată la Biblioteca Națională

Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în parteneriat cu Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu”, organizează expoziția „Firul identității! Costumul tradițional românesc în ilustrația de carte realizată de artiști plastici din Republica Moldova”, dedicată Zilei Portului Popular.

Expoziția își propune să valorifice patrimoniul cultural românesc prin intermediul ilustrației de carte și să aducă în atenția publicului frumusețea, simbolistica și diversitatea costumului tradițional românesc reflectate în creația artiștilor plastici din Republica Moldova.

În cadrul expoziției sunt prezentate aproximativ 280 de documente, inclusiv cărți ilustrate, publicații pentru copii, cărți poștale și alte materiale editoriale. Acestea evidențiază portul popular ca element definitoriu al identității culturale și al continuității tradițiilor.

Potrivit organizatorilor, lucrările expuse oferă vizitatorilor posibilitatea de a descoperi modul în care ilustratorii basarabeni au transpus în limbaj vizual universul literar, valorificând prin culoare, ornament, simbol și compoziție artistică autenticitatea costumului popular românesc.

Structurată cronologic și completată cu elemente narative și vizuale sugestive, expoziția urmărește evoluția reprezentării portului tradițional în ilustrația de carte și evidențiază dialogul dintre literatură, artă și patrimoniul cultural.

Organizatorii menționează că evenimentul reprezintă o invitație la redescoperirea valorilor identitare și a expresiilor artistice care au contribuit la păstrarea și promovarea tradițiilor populare românești de-a lungul timpului.

Expoziția va putea fi vizitată în perioada 15 iunie – 15 august. Evenimentul de inaugurare este programat pentru data de 25 iunie, ora 16:00, la sediul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, situat pe strada 31 August 1989, nr. 78A din Chișinău.