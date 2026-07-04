Igor Grosu trebuie să iasă din „zona de confort” și să preia funcția de premier, cere PSDE

În democrațiile europene, regula este clară și firească: cel care obține votul cetățenilor își asumă responsabilitatea guvernării. Liderul partidului care deține majoritatea parlamentară preia funcția de prim-ministru, în special în cazul unei crize politice. Este o chestiune de onestitate politică și un mecanism prin care alegătorii pot trage la răspundere, direct și nemijlocit, persoana care a făcut promisiuni electorale și a garantat vremuri bune pentru cetățeni.

În Republica Moldova, PAS a creat un precedent nociv, pasând funcția de premier unor persoane care, în final, sunt făcuți țapi ispășitori. Această rotație continuă de șefi la Guvern, care pleacă fără a da socoteală pentru eșecuri, trebuie să înceteze!

Domnule Igor Grosu, este momentul să ieșiți din zona de confort a Parlamentului. Dacă partidul pe care îl conduceți are majoritatea parlamentară, dumneavoastră sunteți obligat acum să vă asumați răspunderea în fața cetățenilor, nu doar să fiți băiatul bun de la microfonul Parlamentului.

Până acum, bilanțul guvernării s-a rezumat la promisiuni neîndeplinite, salarii nesimțite pentru gașca apropiată puterii și o povară tot mai grea pentru oamenii care muncesc și sunt nevoiți să suporte consecințele administrării proaste a statului și banului public. Cetățenii au de plătit nota de plată pentru eșecurile voastre din banii lor.

Republica Moldova are nevoie de lideri care nu se ascund în spatele unor delegați de ocazie, ci de politicieni care își asumă deciziile cu propriul nume. Lăsați șmecheriile primitive și preluați conducerea Guvernului. Este singura dovadă de maturitate politică pe care o mai puteți oferi.

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