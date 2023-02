Igor Munteanu: Ar fi mai ușor să achităm compensații sociale în stânga Nistrului, decât să menținem la suprafață întreprinderile care-l îmbogățesc pe Victor Gușan

Relația Chișinăul -Tiraspol în viziunea lui Igor Munteanu, președintele Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), trebuie să se bazeze pe condiționalități. Dacă nu folosim acest instrument de condiționalități, regimul se simte foarte confortabil, nu este determinat de niciun fel de obligație de a se schimba, de a se adapta noilor circumstanțe, susține Igor Munteanu, în cadrul emisiunii „Dosar Transnistrean” de la Radio Chișinău.

„Nefolosirea pârghiilor în raport cu regimul de la Tiraspol decurge din lipsa de viziune și lipsa de instrumentalizarea a avantajelor pe care noi le avem. Noi suntem un stat recunoscut, avem o grămadă de acorduri și cu Uniunea Europeană și cu Statele Unite și cu vecinii noștri imediați. Dacă am fi dorit să mișcăm lucrurile din loc, am fi aplicat mecanismul condiționalităților pe orice fel de comerț cu Uniunea Europeană. Trebuie să fie clară că pot face comerț cu caviar din numele companiilor lui Gușan, în cazul în care eliberează toți deținuții politici din închisorile transnistrene, vor să vândă electricitate doar după ce, de exemplu, facem audit pe domeniul energetic. Vor să furnizeze de exemplu, 40% din exporturile transnistrene ei le consideră că sunt exporturi atunci când le vând pe malul drept al Nistrului. Ok, dar să ofere și altceva, de exemplu, să renunțe la cheltuielile pe care le fac în domeniul militar.

Deci, dacă nu folosim acest instrument de condiționalități, mă refer la regimul separatist, în primul rând, ei se simt foarte confortabil. Nu sunt determinați de niciun fel de obligație de a se schimba, de a se adapta noilor circumstanțe, iar noi ca în fabula respectivă: Ascultăm de lup, pentru că ne temem de el.

De fapt, regimul separatist este foarte fragil, mai fragil decât multora le pare, doar că niciodată nu s-a confruntat cu o politică articulată clară, curajoasă, determinată de ideea de a restabili spațiul constituțional și de a restabili dreptul cetățenilor Republicii Moldova care locuiesc în stânga Nistrului de a fi apărați în educație, în servicii medicale, în obținerea locurilor de muncă, în aplicarea tuturor garanțiilor sociale.

Din punctul meu de vedere, pentru noi ar fi mai ușor să achităm, de exemplu, niște compensații sociale decât să menținem la suprafață întreprinderile care îl îmbogățesc pe Gușan în această regiune. O simplă matematică oricui îi va demonstra acest lucru și eu cred că este timpul ca cei care nu se pricep la politici de integrare să-și caute de lucru și să permită în noul Guvern, de exemplu, să intre oameni care pot demonstra viziune și capacitate administrativă de a impune aceste sancțiuni din partea Republicii Moldova.”

În opinia lui Igor Munteanu toate aceste condiționalități nu s-au aplicat până acum pentru că ar exista o miopie asupra adevăratelor geneze ale conflictului din stânga Nistrului și o frică față de regim.

„Regimul separatist se bazează pe frica pe care o generează la Chișinău, orice dorință de a aborda direct geneza acestui conflict. Toată lumea crede că dacă vom restricționa anumite activități și competențe ale acestui regim, imediat ne vom confrunta cu Federația Rusă.

Lumea uită de faptul că noi avem un tratat politic moldo-rus din 2001, care indică foarte clar că Federația Rusă nu va sponsoriza regimul separatist. Lucrurile s-au schimbat rapid În condițiile unui război de agresiune contra Ucrainei, inclusiv această prevedere de neutralitate trebuie înțeleasă, altfel, trebui înțeleasă de o manieră mult mai asertivă, cum spun americanii, iar asta însemnă că noi trebuie să tratăm riscurile și amenințările de securitate foarte practic, așa cum spuneți dumneavoastră, ce facem noi pentru ca să protejăm cetățenii din stânga și din dreapta Nistrului? De ce nu avem un control suplimentar pe linia de demarcație dintre teritoriul ocupat de restul Republicii Moldova, pentru ca să ne asigurăm că dintr-un punct A până în punctul B nu au loc transporturi de material explozibil, de material și echipament militar care ar putea fi utilizat pentru insurgențe, și eu pun această mențiune în contextul ultimei conferințe pe care a avut o președintele Maia Sandu, deci nu putem spune doar A fără ca să ne gândim la toate literele care urmează.

Odată ce există un conflict de insurgență sau de grupuri militare care pot să creeze probleme pentru ordinea constituțională, de ce nu avem și curajul și determinarea și capacitatea de a găsi soluții pentru toate aceste probleme?” se întreabă fostul deputat Igor Munteanu.

