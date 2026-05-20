Igor Munteanu: Ce trebuie de înțeles în subsidiar din decretul lui Putin privind acordarea cetățeniei ruse transnistrenilor

Un decret semnat de Vladimir Putin la 15 mai 2026 permite obținerea simplificată a cetățeniei ruse de către locuitorii Transnistriei cu vârsta peste 18 ani, scutindu-i de obligația de a dovedi cunoașterea limbii ruse, a istoriei și a legislației ruse. Sunt incluși și orfanii, minorii neînsoțiți și persoanele incapabile, prin tutori legali.

Ce vrea Rusia?

1. Este un răspuns la proiectele recente ale RM de a accelera politicile de reintegrare (Planul de convergență). Chișinăul vede reintegrarea pe o logică practică: fără țambale și fanfare, printr-o absorbție economică concretă. Din 2024, firmele transnistrene achita taxe vamale la bugetul Moldovei, în 2025 au transferat 166,7 milioane lei; 71% din exporturile regiunii merg spre UE. Se discută achitarea TVA, astfel încât Chișinăul ar putea extrage o contribuție semi-voluntară din partea businessului transnistrean la finanțarea reintegrării, creând un ciclu de dependență benignă: presiune fiscală → resurse redistribuite → legitimitate Chișinău.

2. Decretul lui Putin atacă exact această logică. Scopul lui este să înghețe dinamica economică care produce schimbarea de preferințe în rândul populației din stânga Nistrului. Potrivit unui sondaj, 45% din transnistreni ar susține reintegrarea cu RM din lipsă de alternative. Rușii produc sondaje des și cunosc realitățile sociale. Astfel, Rusia vrea să oprească ritmul în care Transnistria se integrează în RM, din motive obiectiv economice pentru ca supraviețuirea sa macroeconomică depinde de accesul la piața UE, care susține un singur spațiu constituțional al RM. Moscova știe că pașaportul nu rezolvă criza, dar îngheață psihologic populația în interiorul unui sistem de loialitate, bazat pe frica. Exact atunci când convergența economică și democratizarea ar putea câștiga minți.

3. Este un răspuns la presiunea Chișinăului de a retrage cetățenia RM militarilor din GOTR, care se află pe teritoriul RM fără niciun statut legal.

Chișinăul a creat o capcană strategică în Ttransnistria pentru militarii ruși din GOTR: după declararea persona non grata a comandantului acestui contingent Zelenkov și a adjuncților săi, ofițerii ruși sunt blocați în regiune – nu pot ieși prin Moldova fără să fie reținuți, nu pot ieși prin Ucraina fără să fie eliminați. Fără rotație, nu pot fi înlocuiți, iar rolul lor de instrument de presiune se erodează.

4. Presa rusă este plină însă de analogii între decretul „cetățeniei pentru transnistreni” și ajunul „scenariului Donbas”: cetățenie → instrument juridic → bază pentru acțiune militară. Decretul survine după o altă lege privind utilizarea extrateritorială a forțelor armate ruse, adoptată de Duma la 13 mai – cu 2 zile înainte de decretul lui Putin, care permite Kremlinului să trimită trupe pentru „protejarea rușilor” de orice decizii ale unor autorități străine. Tandemul juridic este deliberat.

Ce urmează?

1. Moscova va înteți presiunea psihologică asupra elitelor și populației din regiune pt a-i ostiliza contra planurilor RM. Incapabil sa salveze economic Tiraspolul, care se prăbușește fără subsidiile sub formă de gaze naturale, Moscova va proiecta incertitudine și loialitate diferită acolo unde interesul pragmatic ar opta pentru beneficii sociale și economice.

2. Rusia nu va ataca militar RM, având tot mai puține forțe militare necesare pentru a captura orașul Odesa prin desanturi marine, care ar rămâne neobservate de ochiul aliaților Ucrainei, dar poate încă și va miza cu siguranță pe un model de escaladare hibridă controlată – sabotaj, dezinformare, presiune economică, retorică de criză – nu confruntare convențională.

3. Există o probabilitate ridicată pt operațiuni sub acoperire („false flag”). Astfel, incidente fabricate pot opri presiunea economică a Chișinăului, pot mobiliza opinia publică din regiune contra ofertelor generoase al Chișinăului și pot oferi Moscovei pretexte diplomatic pentru a redefini procesul de negociere. Există precedentul unor atacuri și provocări în 2022 (Donbas), dar și incidente în Transnistria (grenade RPG, atacuri asupra infrastructurii), care pot fi considerate oportune în noul context stabilit de Moscova. La fel, se vor intensifica zvonurile dupa care Moldova, România și Ucraina planifică operațiuni contra Transnistriei – un narativ necesar pentru o justificare ulterioară a intervențiilor.

În loc de concluzie

Decretul lui Putin este un instrument de blocaj politic și psihologic menit să oprească politicile de convergență economică. Intensitatea reală a amenințării nu stă în forța militară, ci în puterea Kremlinului de a manipula raportul cost-beneficiu al integrării pentru populația locală: prin pașapoarte, retorică, subvenții selective și provocări fabricate. Răspunsul RM trebuie să fie sobru, calculat, exprimat în limbaj economic și social : impunerea mecanismelor de co-finanțare, comunicare strategică mult mai eficientă pentru publicurile țintă, anticiparea unor incidentele false înainte ca ele să producă efecte negative. Atenția mare la oligarhii locali!

Cam așa pe Transnistria.