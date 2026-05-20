Alertă la Edineț: O minoră a dispărut în drum spre școală. Poliția cere ajutorul oamenilor

Poliția cere ajutorul oamenilor pentru a localiza o minoră de 16 ani din orașul Cupcini, raionul Edineț, care în dimineața zilei de 19 mai, în jurul orei 07:30, a plecat de acasă spre școala unde învăța, din municipiul Edineț, și a dispărut.

Potrivit IP Edineț, minora așa și nu a mai ajuns la școală, și nici nu a revenit acasă.

Semnalmente: înălțime – aproximativ 1,65 m, constituție medie, păr blond, ochi albaștri. În momentul plecării, fata purta un pulover alb, pantaloni negri și adidași gri.

Persoanele care dețin orice informații despre locul aflării minorei sunt rugate să sune la numărul de telefon 060301702 sau la 112.

„Orice informație poate fi utilă pentru stabilirea locului aflării acesteia”, subliniază IP Edineț.