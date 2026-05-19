Garanție de doi lei pentru fiecare sticlă: Cine va gestiona sistemul de returnare

Guvernul urmează să desemneze Asociația Obștească „ECO-RET MOLDOVA” drept administrator al Sistemului de Depozit pentru Ambalaje, mecanism care va permite cetățenilor să primească bani pentru returnarea recipientelor din plastic, sticlă sau metal.

Decizia urmează să fie aprobată în ședința Guvernului din 20 mai și reprezintă un nou pas spre lansarea sistemului de colectare și reciclare a ambalajelor pentru băuturi.

Potrivit documentului, asociația „ECO-RET MOLDOVA” a fost selectată de comisia de evaluare dintre cele două dosare depuse. Celălalt candidat, Asociația Obștească Sistemul de Depozit pentru Ambalaje „MOLDRETURO”, nu a întrunit condițiile de eligibilitate.

Prin implementarea noului mecanism, în magazinele mari și în alte spații accesibile vor fi amenajate puncte speciale de colectare, unde consumatorii vor putea returna ambalajele și vor primi înapoi valoarea garanției incluse în prețul băuturilor.

Garanția va fi aplicată pentru băuturile comercializate în recipiente din sticlă, plastic și aluminiu și va avea o valoare de cel puțin doi lei pentru fiecare ambalaj returnat.

Autoritățile susțin că ambalajele colectate vor fi sortate, reciclate sau reutilizate, contribuind astfel la reducerea poluării și a cantității de deșeuri care ajung în natură.

De menționat că anterior, expertul economic Veaceslav Ioniță a atras atenția asupra creșterii semnificative a numărului de recipiente ajunse pe piața moldovenească în ultimii ani.

Potrivit acestuia, în 2015, în R. Moldova au ajuns aproape 90 de milioane de recipiente, iar până în 2025 numărul acestora a crescut la aproximativ 290 de milioane de ambalaje provenite doar din importuri. La acestea se adaugă alte circa 230 de milioane de recipiente rezultate din producția internă de băuturi.

În lipsa unui sistem de colectare, majoritatea acestor ambalaje ajung la gunoiști și contribuie la poluarea mediului.

Veaceslav Ioniță estimează că, dacă Sistemul de Depozit pentru Ambalaje va funcționa la capacitate maximă, prin acest mecanism ar putea circula anual aproximativ un miliard de lei.

De menționat că lansarea Sistemului de Depozit pentru Ambalaje a fost aprobată de Guvern la 18 iunie 2025.