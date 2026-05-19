Stamate, despre alegerile de la Orhei: Oamenii au vrut să dea o lecție guvernării

Fosta deputată a Partidului Acțiune și Solidaritate, Olesea Stamate, consideră că rezultatele modeste obținute de candidatul susținut de partidul de guvernare la alegerile din Orhei reprezintă un semnal clar de nemulțumire din partea alegătorilor.

În cadrul unei emisiuni, Olesea Stamate a afirmat că, deși în campanie s-au implicat activ miniștri și deputați, iar pentru promovarea candidatului au fost utilizate resurse administrative și publicitare, electoratul a ales să sancționeze partidul de la guvernare.

„Faptul că s-a votat acum foarte modest, în pofida faptului că în această campanie s-au implicat foarte activ și miniștri, și deputați, deci a fost utilizată toată resursa administrativă și publicitară pentru a promova acest candidat, arată clar că orheienii, din punctul meu de vedere, au decis să dea o lecție partidului de guvernare”, a declarat Stamate.

Fosta deputată a criticat și modul în care a fost exclus unul dintre candidați din cursa electorală, sugerând că decizia ar fi fost insuficient argumentată din punct de vedere juridic.

„Acțiunile partidului de guvernare se fac pe ultima sută de metri, prin hotărâri destul de dubios argumentate din punct de vedere juridic”, a afirmat aceasta.

Totodată, Olesea Stamate a declarat că politicile promovate de actuala guvernare nu produc efecte vizibile pentru populație.

„Politicile generale promovate de partidul de guvernare, din păcate, nu aduc îmbunătățiri în viața de zi cu zi a oamenilor”, a mai spus fosta deputată PAS.