Arhitectul-șef din Hâncești, depistat cu avere nejustificată de 575.325 de lei

Arhitectul-șef din raionul Hâncești a fost depistat de Autoritatea Națională de Integritate (ANI) cu avere nejustificată în mărime totală de 575.325 de lei.

Diferența a fost constatată între averea deținută, veniturile obținute și cheltuielile realizate pentru perioada 2016-2025. În baza acestui act de constatare, cauza va fi transmisă în instanța de judecată, în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate.

„După rămânerea definitivă a actului de constatare, subiectul va fi decăzut din dreptul de a exercita anumite funcții pentru o perioadă de trei ani cu înscrierea în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa funcții prevăzute de Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale”, au declarat reprezentanții ANI.

Menționăm că actul de constatare poate fi contestat.