IGPF: Actele digitale nu pot fi folosite la trecerea frontierei

Traversarea frontierei de stat de către persoane și mijloace de transport nu este permisă în baza actelor digitale generate de aplicația guvernamentală EVO, atenționează Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF).

Potrivit legislației, documentele electronice nu pot înlocui actele în original necesare pentru trecerea legală a frontierei de stat.

Astfel, trecerea frontierei este posibilă doar în baza documentelor de călătorie valabile, prezentate în original polițistului de frontieră.

IGPF recomandă tuturor cetățenilor și conducătorilor auto să verifice din timp valabilitatea și formatul documentelor de călătorie înainte de a se prezenta la frontieră, pentru a evita situațiile neplăcute.