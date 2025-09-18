Kremlinul confirmă demisia lui Dmitri Kozak

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat astăzi demisia șefului-adjunct al administrației prezidențiale ruse, Dmitri Kozak, menționând că este din proprie inițiativă.

Informația despre demisia lui Kozak a fost făcută publică miercuri de către politologul rus Arkadii Dubnov și de jurnalistul Aleksei Venediktov. Dubnov a adăugat că lui Kozak i-ar fi fost promisă funcția de reprezentant permanent al președintelui Vladimir Putin în Districtul Federal Nord-Vestic al Rusiei.

Dmitri Kozak este unul dintre cei mai longevivi aliați ai președintelui rus Vladimir Putin. În ultima perioadă, o parte dintre responsabilitățile sale, inclusiv cele legate de dosarul transnistrean și de regiunile separatiste din Georgia, au fost transferate unui alt consilier prezidențial.