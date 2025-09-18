Internațional

Kremlinul confirmă demisia lui Dmitri Kozak

Photo of Timpul.md Timpul.md18 septembrie 2025
0 583

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat astăzi demisia șefului-adjunct al administrației prezidențiale ruse, Dmitri Kozak, menționând că este din proprie inițiativă.

Informația despre demisia lui Kozak a fost făcută publică miercuri de către politologul rus Arkadii Dubnov și de jurnalistul Aleksei Venediktov. Dubnov a adăugat că lui Kozak i-ar fi fost promisă funcția de reprezentant permanent al președintelui Vladimir Putin în Districtul Federal Nord-Vestic al Rusiei.

Dmitri Kozak este unul dintre cei mai longevivi aliați ai președintelui rus Vladimir Putin. În ultima perioadă, o parte dintre responsabilitățile sale, inclusiv cele legate de dosarul transnistrean și de regiunile separatiste din Georgia, au fost transferate unui alt consilier prezidențial.

Cuvinte cheie
Photo of Timpul.md Timpul.md18 septembrie 2025
0 583
Photo of Timpul.md

Timpul.md

Comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *