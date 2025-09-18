Reținerea lui Perju. Mama victimei: Nu cred că e dreptate pentru Valeriu

Reținerea, după 10 ani de „urmărire generală”, a fostului polițist Ion Perju, condamnat pentru lovitura fatală aplicată lui Valeriu Boboc în noaptea de 7 spre 8 aprilie 2009, i-a provocat mamei victimei, Ala Boboc, un val de amintiri, suferințe și mai multe întrebări la care nu găsește răspunsuri.

Mama lui Valeriu Boboc s-a întrebat cum a fost căutat Ion Perju timp de 10 ani dacă a fost găsit în podul casei sale din sectorul Botanica al Capitalei.

Ea regretă faptul că tatăl lui Valeriu, Victor Boboc, a murit fără să poată „obține dreptate” pentru fiul său, care a fost ucis în noaptea protestelor pentru libertatea și democrația Republicii Moldova.

„Ani la rând a încercat să demonstreze nedreptățile comise în cadrul anchetei legate de omorul lui Valeriu. S-a stins neîmpăcat, deoarece considera că sentința pronunțată de instanțe este una superficială și că nu Perju ar fi singurul vinovat de omorul lui Valeriu. Chiar și așa, au trecut ani în care cel condamnat era dat în căutare, dar era de negăsit. Nu știu cum ar fi reacționat la vestea reținerii lui Ion Perju. El a plecat în mormânt cu foarte multe întrebări nelămurite, la care căuta răspunsuri în fiecare zi”, a spus Ala Boboc.

„Nu cred că este dreptate pentru Valeriu. Chiar Perju declarase acum 10 ani că el ar fi „țap ispășitor”. Dar să răspundă măcar el, dacă a și fost condamnat, că statul văd că bate pasul pe loc. Să vedem acum ce va fi după 10 ani”, a mai spus Ala Boboc.

Amintim că fostul polițist Ion Perju a fost reținut marți, 16 septembrie, la Chișinău, în cadrul unor percheziții ce vizau rețeaua Șor, suspectată de evaziune fiscală și spălare de bani, cu implicarea unei companii petroliere și a unor trusturi media din Republica Moldova.

Ion Perju a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru aplicarea loviturii care a provocat moartea tânărului Valeriu Boboc, în timpul protestelor din aprilie 2009. În 2015, cu puțin timp înainte ca instanța să pronunțe sentința definitivă în cazul lui, Perju a fugit din țară și a fost dat în urmărire internațională.