IGSU avertizează: Evitați lacurile și râurile. Gheața este prea subțire

Potrivit prognozei hidrologice, până la 3 ianuarie 2026, formațiunile de gheață se vor menține pe majoritatea râurilor mici, pe unele lacuri, precum și pe anumite sectoare ale râurilor Nistru și Prut, ca urmare a temperaturilor scăzute ale aerului.

În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență avertizează populația asupra pericolului prăbușirii sub gheața subțire a bazinelor acvatice. Specialiștii atrag atenția că variațiile de temperatură din ultima perioadă favorizează formarea podului de gheață, însă acesta nu are o grosime suficientă pentru a susține greutatea unei persoane.

Pentru prevenirea accidentelor, IGSU recomandă evitarea realizării mai multor găuri apropiate în gheață și a aglomerației de persoane pe suprafața acesteia, în special în zonele deteriorate sau cu gheață subțire.

Persoanele care aleg să practice pescuitul la copcă sunt îndemnate să fie echipate cu vestă de salvare și cu o frânghie de 15–20 de metri, prevăzută cu o greutate de 400–500 de grame, pentru intervenție rapidă în caz de prăbușire.

În situația în care cineva cade sub gheață, salvatorii recomandă păstrarea calmului, întinderea corpului pe suprafața gheții și deplasarea spre mal prin rostogolire, pentru a evita concentrarea greutății într-un singur punct.

Totodată, adulții sunt îndemnați să supravegheze strict copiii și adolescenții și să le interzică accesul în apropierea bazinelor acvatice sau pe gheața subțire, subliniind riscurile grave pentru viață pe care le implică mersul, joaca sau patinajul pe lacuri și iazuri.