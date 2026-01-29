Capitala României are, de astăzi, un spațiu public care poartă numele eroului național Ilie Ilașcu

Denumirea de „Piaţa Ilie Ilaşcu” a fost atribuită spaţiului public situat la intersecţia străzii Ion Coravu cu aleea Pan Halippa şi cu str. Tony Bulandra (Sectorul 2), conform hotărârii aprobate de Consiliului General al Capitalei. Eurodeputatul Eugen Tomac salută inițiativa, subliniind că Ilie Ilașcu a fost condamnat la moarte de către un tribunal separatist transnistrean, la ordinul Kremlinului, pentru că a apărat integritatea și demnitatea Republicii Moldova.

„Capitala României are, de astăzi, un spațiu public care poartă numele eroului Ilie Ilașcu. Decizia de atribuire a denumirii “Piața Ilie Ilașcu” a fost votată cu unanimitate de voturi în Consiliul General al Municipiului București, în memoria unui român care a luptat neîncetat pentru apărarea limbii române și a valorilor naționale în Republica Moldova. Îi felicit pe colegii mei pentru această inițiativă! Îi mulțumesc, de asemenea, Primarului General, domnului Ciprian Ciucu, și domnului Prefect, Andrei Nistor, pentru deschiderea de a sprijini acest demers cu o semnificație deosebită pentru românii de pe ambele maluri ale Prutului! Ilie Ilașcu a fost condamnat la moarte de către un tribunal separatist transnistrean, la ordinul Kremlinului, pentru că a apărat integritatea și demnitatea Republicii Moldova”, a transmis Tomac.