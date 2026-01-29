Cod Galben de polei și temperaturi scăzute în toată Moldova

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis un Cod Galben de polei și temperaturi scăzute, valabil pe tot teritoriul Republicii Moldova.

Codul Galben va intra în vigoare pe 30 ianuarie și va dura până pe 31 ianuarie.

Potrivit meteorologilor, pe 30 ianuarie, ca urmare a scăderii temperaturii aerului, precipitațiile sub formă de ploaie se vor transforma în lapoviță și ninsoare, creând condiții favorabile pentru formarea poleiului.

Pe 31 ianuarie, temperatura medie zilnică a aerului va scădea cu 5–7°C.

Riscuri asociate ghețușului și temperaturilor scăzute:

Creșterea riscului de alunecări și căderi, care pot provoca entorse, luxații sau fracturi

Accidente rutiere cauzate de pierderea aderenței pe carosabil

Hipotermie și degerături, în special în rândul copiilor, vârstnicilor și persoanelor vulnerabile

Blocaje în trafic și întârzieri ale transportului public

Avarii ale rețelelor electrice și de comunicații din cauza condițiilor meteo

Îngreunarea accesului către instituții medicale, școli și servicii de urgență

Recomandări pentru populație:

Evitați deplasările neesențiale, în special dimineața devreme și seara

Purtați încălțăminte cu talpă antiderapantă și îmbrăcăminte adecvată sezonului rece

Deplasați-vă cu pași mici și atenți pe trotuarele acoperite cu gheață

Șoferii sunt îndemnați să circule cu viteză redusă, să păstreze distanța și să utilizeze anvelope de iarnă

Nu transportați obiecte grele care pot afecta echilibrul

Evitați atingerea cablurilor electrice căzute la sol

Asigurați sprijin pentru persoanele în etate, copiii și persoanele cu dizabilități

Agenții economici și administratorii de imobile sunt rugați să curețe și să presare material antiderapant pe spațiile adiacente.

Din cauza condițiilor meteo, Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) examinează posibilitatea de reducere a zilei de muncă pentru vineri, 30 ianuarie, intervalul urmând să fie stabilit de fiecare instituție în parte, în funcție de specificul activității.