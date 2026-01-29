Jurnaliștii din mass-media finanțată de stat nu-și vor declara averile

Guvernul nu susține amendamentele la Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, care ar fi extins obligația depunerii declarațiilor asupra angajaților din mass-media și ai organizațiilor necomerciale finanțate din fonduri publice sau din proiecte de asistență externă.

Potrivit avizului Executivului, regimul actual de declarare, aplicabil funcționarilor publici, este considerat „suficient pentru asigurarea transparenței și prevenirea conflictelor de interese”. Guvernul mai menționează că extinderea obligației asupra angajaților instituțiilor media nu este justificată, întrucât aceștia nu exercită putere publică.

În document se arată că o asemenea măsură ar putea suprasolicita sistemul de verificare a declarațiilor de avere și ar risca să afecteze independența editorială și autonomia instituțională a instituțiilor mass-media.

Amendamentele vizau fondatorii, conducătorii, membrii organelor de conducere și executive, precum și angajații furnizorilor de servicii media audiovizuale, publicațiilor periodice, agențiilor de presă și organizațiilor necomerciale finanțate din bani publici sau din granturi externe.

Inițiativa legislativă a fost anunțată anterior de deputatul Ion Chicu, care a argumentat că măsura ar contribui la sporirea transparenței în utilizarea fondurilor publice și externe alocate instituțiilor media. Potrivit acestuia, propunerea viza exclusiv instituțiile de presă care beneficiază de astfel de finanțări.

Avizul Guvernului este consultativ, iar proiectul urmează să fie examinat în continuare în Parlament.