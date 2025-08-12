IGSU în doliu: doi pompieri și-au pierdut viața în misiune la Telenești

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență este în doliu după un accident tragic petrecut în raionul Telenești. În timpul unei intervenții, o autospecială s-a ciocnit violent cu un camion, iar doi pompieri au murit în timp ce își îndeplineau datoria.

Primul salvator, sergent-major Vasile Ion Rotari, în vârstă de 43 de ani, a decedat pe loc. Cu o experiență de mai mulți ani în cadrul IGSU, el era cunoscut pentru profesionalismul și devotamentul său față de meseria pe care o exercita cu pasiune.

Al doilea coleg, rănit grav în accident, a fost transportat de urgență la spital, însă medicii nu au mai putut să-i salveze viața. Vestea pierderii sale a adâncit suferința familiei, colegilor și întregii comunități a salvatorilor.

Întregul efectiv al IGSU a participat la ceremonia de adio, aducând un ultim omagiu camarazilor căzuți la datorie. Atmosfera a fost una încărcată de tristețe, respect și recunoștință.

Această tragedie scoate în evidență riscurile uriașe pe care pompierii și salvatorii și le asumă în fiecare zi. Ei își pun viața în pericol pentru a proteja și salva vieți, iar uneori plătesc cu propriul sacrificiu.

Memoria celor doi pompieri va rămâne vie în inimile colegilor și ale tuturor celor care le-au cunoscut curajul. Sacrificiul lor reprezintă un reminder dureros al prețului pe care îl poate cere această profesie.