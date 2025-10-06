IGSU își intensifică campania anti-intoxicație cu dioxid de carbon în gospodării

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) continuă demersurile de prevenire a intoxicațiilor cu dioxid de carbon (CO₂) în gospodăriile din Republica Moldova, în special în contextul proceselor de fermentare a vinului.

Măsurile includ distribuirea de materiale informative, campanii de conștientizare și vizite la teren în localitățile vulnerabile. Scopul este ca fiecare gospodar să cunoască riscurile și să adopte bune practici pentru protecție.

IGSU recomandă verificarea sistemelor de ventilație, evitarea acumulărilor de gaze în încăperi închise, aerisirea regulată a spațiilor și evitarea funcționării aparatelor care pot emite CO₂ în interiorul locuințelor.

Totodată, inspectorii urmăresc respectarea normelor de siguranță la instalațiile de vinificație casnică și la depozitarea materiei primare, pentru a preveni acumulările periculoase de gaze.

Autoritatea atrage atenția că intoxicația cu dioxid de carbon este adesea insidioasă: simptomele inițiale pot fi confundate cu cele ale unei stări de răceală — dureri de cap, amețeli, slăbiciune — dar evoluează rapid dacă nu se iau măsuri la timp.

Campania IGSU se înscrie în procesul mai larg de protecție a populației în sezonul rece și în perioadele în care fermentația este activă — momente critice din punct de vedere al riscului de acumulare de gaze.