Un focar de pestă porcină africană a fost confirmat în localitatea Vadul lui Isac, raionul Cahul

Un focar de pestă porcină africană a fost confirmat în localitatea Vadul lui Isac, raionul Cahul. În acest context, autoritățile au instituit măsuri de carantină și au stabilit zone de restricție în mai multe localități din raion, pentru a preveni răspândirea virusului.

Potrivit autorităților, boala a fost depistată la un porc domestic dintr-o gospodărie din localitate. În urma confirmării cazului, au fost activate măsurile prevăzute pentru gestionarea focarelor de pestă porcină africană.

Pe durata carantinei, este interzisă deplasarea, sacrificarea și comercializarea porcilor. Restricțiile vor rămâne în vigoare pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile și se aplică în localitățile incluse în zonele de protecție și supraveghere stabilite de autorități.

Totodată, cetățenii sunt îndemnați să anunțe de urgență serviciile sanitar-veterinare în cazul în care observă porci bolnavi sau găsesc animale moarte, pentru a limita riscul răspândirii virusului.

Pesta porcină africană este o boală virală extrem de contagioasă care afectează porcii domestici și mistreții. Virusul nu se transmite la oameni, însă provoacă pierderi economice semnificative în sectorul zootehnic.