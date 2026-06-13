Oficiali europeni, după deschiderea negocierilor: Viitorul R. Moldova este în UE

Liderii europeni și oficialii de la Chișinău, București și Kiev au salutat decizia statelor membre ale Uniunii Europene de a deschide primul cluster de negocieri de aderare cu Republica Moldova și Ucraina, calificând-o drept un pas important în procesul de extindere a blocului comunitar.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că toate cele 27 de state membre ale UE au convenit asupra deschiderii primului grup de capitole de negociere, dedicat valorilor fundamentale.

„Uniunea Europeană a făcut un pas important înainte. Toate statele membre au convenit să deschidă primul cluster de negocieri pentru aderare cu Ucraina și Moldova. La prima Conferință Interguvernamentală de luni, vom deschide clusterul privind fundamentele, coloana vertebrală a aderării”, a declarat Ursula von der Leyen.

Decizia a fost salutată și de președintele României, care a descris momentul drept unul de referință pentru politica de extindere a Uniunii Europene.

„O zi de referință pentru istoria extinderii Uniunii Europene. Cele 27 de state membre au agreat să înceapă negocierile de aderare cu Republica Moldova și Ucraina, prin deschiderea primului cluster dedicat valorilor fundamentale. Viitorul Republicii Moldova și al Ucrainei este în familia europeană”, a declarat șeful statului român.

La rândul său, președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a mulțumit statelor membre pentru sprijinul acordat și a felicitat Republica Moldova pentru avansarea comună pe calea integrării europene.

„Mulțumim Europei pentru tot sprijinul său. De asemenea, s-a făcut tot posibilul pentru a deschide următoarele clustere. Felicităm, de asemenea, Moldova pentru acest pas, pe care îl facem împreună”, a transmis liderul de la Kiev.

„În acest ritm, am încredere că Republica Moldova va deveni, în următorii ani, stat membru al Uniunii Europene. Noi, Parlamentul European, vom fi în continuare alături de Republica Moldova și îi vom oferi tot sprijinul tehnic și politic de care are nevoie”, a declarat Mureșan.

Republica Moldova și Ucraina au depus cererile de aderare la Uniunea Europeană în anul 2022 și au obținut statutul de țări candidate în același an, la scurt timp după declanșarea războiului din Ucraina.Procesul de negociere este structurat în 33 de capitole, grupate în șase clustere tematice.

Primul cluster, denumit „Fundamentele”, vizează domenii-cheie precum statul de drept, funcționarea instituțiilor democratice, reforma administrației publice și economia de piață. Acesta este, prin tradiția procesului de aderare, primul care se deschide și ultimul care se închide.