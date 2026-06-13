Trei terenuri de fitness în aer liber, amenajate în Capitală

Trei terenuri de fitness în aer liber au fost amenajate în Capitală de Direcția generală locativ-comunală și amenajare. Noile spații sportive și de recreere au fost finalizate pe strada Nicolae Milescu Spătarul, 7, strada Ginta Latină, 12/2 și strada Tudor Vladimirescu, 1B și 3.

Potrivit autorităților municipale, proiectele fac parte din programul de dezvoltare a infrastructurii sportive și de agrement din Capitală, având scopul de a oferi locuitorilor condiții moderne pentru activități fizice în aer liber.

În cadrul lucrărilor au fost pregătite și nivelate terenurile, au fost amenajate platforme pentru echipamente, montate borduri de delimitare, instalate aparate de fitness și panouri informative cu regulile de utilizare. De asemenea, au fost amenajate căile de acces către terenuri.

Reprezentanții municipalității afirmă că aceste spații contribuie la promovarea unui stil de viață sănătos și la dezvoltarea infrastructurii pentru sport și agrement în Capitală. În paralel, în toate sectoarele orașului continuă lucrările de amenajare și modernizare a terenurilor de joacă și sport.