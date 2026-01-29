Ilie Bolojan, la Berlin: R. Moldova rămâne o prioritate strategică pentru România

Republica Moldova rămâne o prioritate strategică pentru România, iar stabilitatea Chișinăului și parcursul său european influențează direct securitatea regională. Declarația a fost făcută de premierul României, Ilie Bolojan, în timpul unei vizite oficiale de două zile în Germania, unde s-a întâlnit cu cancelarul federal Friedrich Merz.

Șeful Executivului de la București a subliniat că sprijinul pentru Republica Moldova trebuie privit și prin prisma securității Flancului Estic și a regiunii Mării Negre, în contextul războiului din Ucraina și al riscurilor sporite pentru stabilitatea regională.

Ilie Bolojan a menționat că deschiderea rapidă a negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană ar reprezenta un semnal puternic atât pentru cetățeni, cât și pentru securitatea regiunii, apreciind că acesta ar fi „cel mai mare câștig” pentru Chișinău.

La rândul său, cancelarul german Friedrich Merz a reafirmat sprijinul ferm al Berlinului pentru parcursul european al Republicii Moldova și pentru cetățenii care susțin această direcție. Oficialul german a declarat că drumul Moldovei spre Europa trebuie menținut deschis.

În cadrul discuțiilor, cei doi lideri au evidențiat poziții comune privind necesitatea restabilirii păcii și securității în regiune și sprijinul pentru o pace justă și durabilă în Ucraina. Ilie Bolojan a precizat că apărarea aeriană este o prioritate pentru România, apreciind contribuția Germaniei în acest domeniu.

Friedrich Merz a evidențiat rolul României în apărarea NATO pe Flancul Estic, menționând implicarea Germaniei în supravegherea spațiului aerian românesc cu avioane Eurofighter.

Premierul român a mai declarat că România și Germania pot consolida cooperarea bilaterală prin rezultate concrete, bazate pe interese comune și sprijin reciproc în cadrul Uniunii Europene. Potrivit acestuia, dialogul va continua la București, cu accent pe măsuri concrete privind securitatea regională și sprijinul acordat Republicii Moldova.