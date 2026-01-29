„Ești clovnul țării”. Soţul Anastasiei Nichita dă de pământ cu Emilian Crețu, după comentariile pe plecarea din Parlament

Luptătorul Valeriu Mircea, soțul campioanei olimpice Anastasia Nichita, a venit cu o reacție publică pe rețelele de socializare, după ce actorul Emilian Crețu a criticat anterior decizia sportivei de a-și depune mandatul de deputat și a declarat că nu înțelege persoanele care acceptă funcția de parlamentar pentru doar câteva luni. „De unde, dracu’, te-ai luat tu, clovnul Republicii Moldova, care se îmbracă în fuste și pune peruci în cap, să ieși să vorbești despre o valoare, o emblemă a țării?”, a menționat Mircea pe rețele.

Valeriu Mircea a menționat că actorul nu cunoaște motivele reale ale retragerii și că nu este în măsură să judece situația.

„Emiliana Crețu, de unde tu cunoști esența problemei? De unde tu știi de ce Anastasia a ieșit și care a fost motivul ieșirii Anastasiei din Parlament? În primul rând, Emiliana Crețu, de unde tu poți să știi ce înseamnă să fii mamă, ce înseamnă să ai un copil mic? De unde tu poți să știi lucrurile astea?

Eu știu că vrei să devii mămică, dar din păcate nu poți, frate, pentru că ești bărbat. Dacă ești, te ieși așa cu păreri de astea, în contracte de trei luni, ai ieșit din tot așa. Băi, băiete!

Și, Emiliana Crețu, știu că îți place să duci oamenii în eroare, știu că îți place să critici, știu că altceva nu știi să faci. Bă, eu m-am uitat la mesajul ăsta și chiar nu înțeleg. De unde, dracu’, te-ai luat tu, clovnul Republicii Moldova, care se îmbracă în fuste și pune peruci în cap, să ieși să vorbești despre o valoare, o emblemă a țării?

Deci nu înțeleg. Cum poți să spui așa ceva? Să ieși să vorbești, în primul rând, de o doamnă, de o mamă care are un copil acasă. Și iarăși vorbești, necunoscând situația, necunoscând problema ieșirii Anastasiei din acest Parlament, înțelegi?

Și, Emiliana Crețu, diferența dintre tine și Anastasia este colosală. Nu știu dacă ți-ai dat seama sau poate ai crezut prea tare în tine pentru că ai mâncat la masă cu Marta Kos, asta nu înseamnă că ești președintele Comisiei Europene. Coboară, băiete, cu picioarele pe pământ și nu mai face diferență între valorile țării, înțelegi?

Anastasia este o imagine a țării. Este o persoană care a reprezentat Republica Moldova la Jocurile Olimpice, a obținut medalii. Anastasia este un simbol al acestei țări. Iar tu ești un clovn care se îmbracă în costume și își pune perucă în cap. Tu ești făcut să distrezi oamenii, altceva nu știi să faci.

Ca să ne înțelegem, da? De ce îți spun? Coboară cu picioarele pe pământ și nu deschide gura aia mare, că e prea mare și din ea ies doar prostii”, a spus Mircea.