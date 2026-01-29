ANRE nu vrea să aplice retroactiv tarifele micșorate la gaz

Reducerea întârziată a tarifelor și refuzul ANRE de a aplica retroactiv tarifele reduse la gazele naturale reaprinde controverse legate de corectitudinea și transparența deciziilor autorităților, în contextul în care, în trecut, scumpirile au fost aplicate rapid și retroactiv în două cazuri.

Juristul și deputatul Dinu Plîngău a afirmat, în cadrul emisiunii „Secretele Puterii”, că există suficiente argumente economice și juridice care arată că prețul la energie putea fi micșorat cu luni în urmă, iar tergiversarea acestei decizii ar fi fost una intenționată.

În același timp, jurista și fosta deputată Olesea Stamate vorbește despre o „responsabilitate morală” a ANRE de a aplica retroactiv reducerea tarifelor, invocând precedentele din 2022 și acuzând lipsa de reacție a instituțiilor drept un prejudiciu direct adus cetățenilor și „un furt din banii cetățeanului”.

Dinu Plîngău, jurist și actual deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a subliniat că, deși au existat precedente privind aplicarea retroactivă a tarifelor la gaz, acestea au vizat exclusiv majorări de preț, nu reduceri.

Juristul a mai precizat că a consultat mai mulți specialiști în domeniul energetic, care i-au confirmat că existau toate condițiile necesare pentru scăderea prețului la energie, nu doar în prezent, ci cu mult timp înainte. Singura explicație pentru o asemenea întârziere de câteva luni ar fi încercarea de a compensa costurile ridicate ale achizițiilor la energie din trecut.

Tergiversarea reducerii tarifelor pentru consumatorii finali pare a fi, așadar, mai degrabă una intenționată, tocmai pentru a evita scăderea prețului la energie în perioada anterioară.

„Au existat precedente (de aplicare retroactivă a tarifelor la gaz – n. r.), într-adevăr. Marea diferență este că, atunci când au avut loc aceste precedente, ele s-au referit la majorări de preț, și nu diminuarea acestora, din păcate. La capitolul acesta, instituțiile nu prea se gândesc la oameni și asta este regretabil. Am discutat cu foarte mulți specialiști în domeniu, pentru că eu nu am expertiza necesară în domeniu, iar ei mi-au spus că există toate premisele pentru ca prețul la energie să scadă, și nu de astăzi, dar mult mai devreme. Unica logică a tergiversării care s-a întâmplat acum este să compenseze un pic din prețul achizițiilor mult mai mari care s-au făcut în trecut. Și, de asta, eu cred că intenționat s-a tergiversat pentru a nu fi scăzut prețul”, a menționat Dinu Plîngău, jurist și actual deputat în Parlament.

Din perspectivă juridică, principiul general este că legea nu poate produce efecte retroactive, cu excepția situațiilor de drept penal, atunci când o normă mai favorabilă trebuie aplicată în beneficiul persoanei. Plîngău a precizat însă că, în practică, au existat deja cazuri în care acest principiu a fost flexibilizat, inclusiv la tarife, atunci când au fost operate două majorări aplicate retroactiv.

În contextul actual, juristul susține că ne aflăm într-o situație diferită, care ar putea justifica aplicarea retroactivă a legii în favoarea consumatorilor. Potrivit lui, reducerea tarifelor ar reprezenta o măsură „mai blândă”, iar existența celor două precedentelor oferă un temei suplimentar pentru o astfel de decizie. Din acest motiv, el încurajează autoritățile să aplice retroactiv tariful, astfel încât consumatorii să beneficieze de o corectare echitabilă a costurilor suportate.

„Din punct de vedere juridic, legea nu poate să se aplice retroactiv decât în cazurile când este vorba despre chestii penale, adică atunci când legea trebuie să fie mai blândă. În toate celelalte cazuri, inclusiv în cele două cazuri precedente, pe care le-am și criticat atunci când s-a întâmplat majorarea retroactivă a tarifului, se poate. Acum, s-ar părea că avem o situație care ar permite ca legea să fie mai blândă cu consumatorii. Și aș încuraja, mai ales că au existat acele două precedente care nu au fost anulate, să fie aplicat retroactiv tariful și în cazul acesta”, a adăugat Plîngău.

Olesea Stamate, juristă de meserie și ex-deputată în Parlamentul Republicii Moldova, a amintit și ea, la rândul ei, despre anul 2022, atunci când tarifele au fost majorate, iar autoritățile au decis aplicarea retroactivă a acestora, fără a ține cont de impactul negativ asupra consumatorilor. În opinia sa, acest precedent nu poate fi ignorat în contextul actual.

Jurista este de părere că ANRE are o „responsabilitate morală” ca, și de această dată, când se discută despre reducerea tarifelor, să aplice aceeași logică retroactivă și să micșoreze prețul cel puțin începând cu 1 ianuarie, în beneficiul cetățenilor.

„Faptul că s-a întâmplat în 2022, atunci când a fost vorba despre majorarea tarifului, s-a aplicat retroactiv – acum, când este vorba despre majorarea tarifului, eu cred că ANRE are o datorie morală să micșoreze tariful cel puțin de la 1 ianuarie”, a afirmat Olesea Stamate, juristă și fostă parlamentară PAS.

Fosta deputată a declarat că nu înțelege motivele pentru care evaluarea costurilor de bază a durat atât de mult, mai ales în condițiile în care mai mulți experți din domeniu au semnalat existența premiselor pentru reducerea tarifului încă de la începutul lunii noiembrie. Potrivit acesteia, întârzierea nu este justificată nici din punct de vedere tehnic, nici din perspectiva interesului public.

Stamate a comparat situația actuală cu alte cazuri similare din trecut, când ANRE reacționa rapid, chiar și în regim de urgență, în special atunci când era vorba despre majorări de tarife. În astfel de situații, instituția se autosesiza, convoca prompt ședințe și solicita datele necesare de la Energocom sau de la furnizori, lucru care, de această dată, nu s-a întâmplat.

Lipsă de reacție din prezent echivalează însă cu un prejudiciu adus cetățenilor, pe care îl califică ca fiind un „furt din banii publici”. Parlamentul este cel care ar trebui să intervină și să organizeze audieri publice cu toți actorii implicați, pentru a obține explicații privind întârzierea reducerii tarifelor.

„Nici mie nu-mi este clar de ce le-a luat așa de mult timp ca să evalueze aceste costuri de bază. Mai mult decât atât, sunt experți care spun că erau premise pentru micșorarea tarifului încă de la începutul lunii noiembrie. Și, anterior, dacă ne uităm la activitatea ANRE, o să vedem că în alte situații similare, doar că inverse, se reacționa foarte prompt. Și se convocau în ședință foarte rapid, și se autosesizau, și solicitau prezentarea datelor de la Energocom sau de la furnizor. În cazul ăsta, absolut nimic nu se întâmplă și, din punctul meu de vedere, este un furt din banii cetățeanului, din banii noștri ai tuturor. Nu văd de ce Parlamentul, de exemplu, nu ar examina audieri publice cu toți actorii implicați pentru a primi explicații la acest subiect”, a mai opinat fosta deputată.