Efectivul Armatei Naționale va fi mărit treptat până la 8.500 de militari

Numărul militarilor în Armata Națională va crește la 8.500. Anunțul a fost făcut de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, care a subliniat că măsura face parte din Strategia militară, adoptată în luna octombrie 2025.

„Creșterea preconizată a numărului de militari în Armata Națională este prevăzută în Strategia militară, aprobată în octombrie anul trecut și este o necesitate pentru a avea o structură militară capabilă să-și îndeplinească misiunile. Numărul prevăzut este 8.500 militari și 2.000 civili” a declarat Nosatîi.

Potrivit lui, în prezent, efectivul Armatei Naționale este de 6.500 de militari și 2.000 de civili. Creșterea numărului soldaților va fi efectuată gradual, subliniază Nosatîi.

