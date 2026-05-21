Cod Galben: Ploi de scurtă durată, izolat puternice, inclusiv cu grindină
Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM) a emis un Cod Galben de instabilitate atmosferică pe întreg teritoriul țării.
Alerta este valabilă pentru astăzi, în intervalul orelor 13:30-22:00.
Astfel, se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolat averse puternice (15–25 l/m²) cu grindină și vijelie în rafale de până la 15–20 m/s.
„În funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice prognozate, informațiile și harta vor fi actualizate”, anunță AMM.
Recomandări pentru cetățeni
În timpul furtunii:
- evită deplasările în aer liber, mai ales în zone deschise
- nu te adăposti sub copaci sau lângă stâlpi electrici
- caută adăpost într-o clădire sau mașină
Acasă:
- închide ferestrele și ușile
- deconectează aparatele electrice
- fixează obiectele de pe balcon sau din curte
În trafic:
- redu viteza și păstrează distanța
- evită parcarea sub copaci sau panouri
Important:
- nu atinge cabluri electrice căzute
- nu traversa zone inundate, chiar dacă apa pare mică