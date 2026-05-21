Cod Galben: Ploi de scurtă durată, izolat puternice, inclusiv cu grindină

Photo of Timpul.md Timpul.md21 mai 2026
Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM) a emis un Cod Galben de instabilitate atmosferică pe întreg teritoriul țării.

Alerta este valabilă pentru astăzi, în intervalul orelor 13:30-22:00.

Astfel, se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolat averse puternice (15–25 l/m²) cu grindină și vijelie în rafale de până la 15–20 m/s.

„În funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice prognozate, informațiile și harta vor fi actualizate”, anunță AMM.

Recomandări pentru cetățeni

În timpul furtunii:

  • evită deplasările în aer liber, mai ales în zone deschise
  • nu te adăposti sub copaci sau lângă stâlpi electrici
  • caută adăpost într-o clădire sau mașină 

Acasă:

  • închide ferestrele și ușile
  • deconectează aparatele electrice
  • fixează obiectele de pe balcon sau din curte

În trafic:

  • redu viteza și păstrează distanța
  • evită parcarea sub copaci sau panouri

Important:

  • nu atinge cabluri electrice căzute
  • nu traversa zone inundate, chiar dacă apa pare mică 
