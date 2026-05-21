Kuliokarul Dodon se teme de urgentarea procesului său

Dosarul „Kuliok”, în care fostul președinte Igor Dodon este cercetat pentru corupție, ar fi intrat într-o etapă accelerată, afirmă liderul PSRM. Potrivit acestuia, pentru lunile mai și iunie au fost stabilite 22 de ședințe de judecată, ceea ce, în opinia sa, ar indica intenția de a pronunța cât mai rapid o sentință.

Înaintea ședinței Parlamentului din 21 mai, Igor Dodon a declarat că dosarele penale intentate pe numele său ar avea un substrat politic și ar urmări eliminarea sa din viața publică, dar și slăbirea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova.

Fostul șef de stat a amintit că ancheta a început acum patru ani, pe 24 mai 2022, când mascații au descins la domiciliul său.

„Au urmat circa 100 de ședințe de judecată. Au urmat 180 de zile de detenție pentru fostul președinte, în penitenciar și acasă. În 2022, scopul a fost distrugerea PSRM prin decapitarea partidului, adică respingerea lui Dodon din politică”, a declarat Dodon.

Potrivit liderului socialist, în ultimele luni ritmul examinării cauzei ar fi crescut considerabil.

„Pentru mai-iunie, au fost numite 22 de ședințe de judecată. Niciodată nu a fost așa ceva. Din 100 de ședințe în decurs de patru ani, aproape 50 sunt în anul acesta. Se forțează și se dorește să se ajungă în următoarele luni la o sentință”, a acuzat Dodon.

Acesta a mai afirmat că, pe lângă dosarele penale, ar fi existat și tentative de destabilizare a PSRM, inclusiv prin atragerea unor deputați către fostul Partid „Șor” și prin destrămarea organizațiilor teritoriale ale formațiunii.

Cauza penală cunoscută drept „Kuliok” are la bază imagini video filmate în iunie 2019 cu camere ascunse, în care fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc îi oferă lui Igor Dodon o sacoșă neagră. Potrivit procurorilor, în pungă s-ar fi aflat între 600.000 și un milion de dolari, bani care ar fi urmat să fie utilizați pentru finanțarea PSRM în schimbul formării unei coaliții cu Partidul Democrat.

În imaginile respective, Dodon îi spune lui Plahotniuc să nu „umble cu kulioacele” și să transmită pachetul „lui Cornel”, despre care se presupune că este vorba despre fostul deputat socialist Corneliu Furculiță.

Înregistrarea video a fost făcută publică în anul 2020 de fostul deputat al Platformei DA Iurie Reniță. Acesta a declarat ulterior că stick-ul de memorie cu imaginile ar fi fost găsit în căsuța sa poștală de la Parlament, după care a sesizat Procuratura Generală pentru verificarea autenticității materialului.

Inițial, Procuratura Anticorupție s-a autosesizat, însă dosarul a fost clasat pe motiv că nu au fost identificate elemente ale unei infracțiuni și că nu a putut fi stabilit conținutul exact al pungii sau autorul filmării.

Pe 18 mai 2022, Procuratura Generală a dispus pornirea urmăririi penale împotriva lui Igor Dodon, după ce Curtea de Apel Chișinău a anulat decizia privind neînceperea anchetei. La câteva zile distanță, pe 24 mai 2022, procurorii anticorupție au efectuat percheziții timp de peste zece ore în mai multe imobile ce aparțin lui Dodon și rudelor sale, iar acesta a fost reținut.