Imagini cu președintele Zelenski la discuții cu piloții ucraineni antrenați la Baza Borcea. Militarii din Ucraina, protejați cu cagule

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vizitat joi Baza 86 Aeriană „Locotenent aviator Gheorghe Mociorniţă” de la Borcea (jud. Călăraşi), alături de ministrul român al Apărării, Radu Miruță. Aici se antrenează piloții ucraineni de avioane F-16.

Ministerul Apărării a transmis imagini în care președintele Zelenski discută cu piloții ucraineni protejați de cagule pentru ca identitatea lor să nu fie dezvăluită.

Discuţiile purtate au vizat consolidarea sprijinului pentru Ucraina şi întărirea capacităţilor de apărare pe Flancul Estic al NATO.

„Vizita preşedintelui Zelenski în baza aeriană de la Borcea subliniază cooperarea strânsă dintre România şi Ucraina în domeniul securităţii şi apărării şi transmite un mesaj clar de solidaritate şi coordonare între parteneri în contextul provocărilor de securitate din regiunea Mării Negre”, a spus ministrul Apărării Naţionale.

Agenda întâlnirii a inclus, de asemenea, discuţii privind continuarea programelor de pregătire pentru piloţii ucraineni, ca parte a eforturilor aliate de consolidare a capacităţilor forţelor aeriene ucrainene.

La activitate au mai participat generalul Gheorghiţă Vlad, şeful Statului Major al Apărării, şi generalul-locotenent Leonard Baraboi, şeful Statului Major al Forţelor Aeriene, potrivit Agerpres.