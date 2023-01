Imagini din satelit: Rușii sapă tranșee în peninsula Crimeea. „Sunt situate la aproximativ 10 km de regiunea Herson”

Soldații ruși sapă tranșee în peninsula Crimeea, pe care au anexat-o ilegal în anul 2014. Au apărut tranșee în apropierea istmului de la sud de Armiansk și Suvorovo, potrivit imaginilor din satelit postate pe Twitter de analistul OSINT Brady Afrika, transmite publicația ucraineană Glavcom.

„Cele mai recente imagini din satelit arată tranșee construite de trupele rusești în nordul Crimeii. Aceste poziții au fost construite în cursul lunii trecute și sunt situate la aproximativ 10 km de regiunea Herson”, se arată în postarea lui Afrika.

Trenches built by Russian forces in northern Crimea are visible in recent satellite imagery.

These positions were constructed over the past month and are about 10 kilometers from Kherson Oblast. pic.twitter.com/4C9AI3wrO3

— Brady Africk (@bradyafr) January 2, 2023