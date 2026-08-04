Tarife-record la Glodeni: Apa și canalizarea ar putea costa peste 110 lei/m3

Locuitorii orașului Glodeni ar putea plăti unele dintre cele mai mari tarife pentru apă din Europa. Î.M. „Servicii Comunale Glodeni” a solicitat Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) majorarea tarifelor la alimentarea cu apă și canalizare, invocând creșterea costurilor de operare.

Potrivit fișei de fundamentare, operatorul cere un tarif de 61,87 lei pentru un metru cub de apă potabilă, față de 42,66 lei/metrul cub în prezent. Majorarea este de 19,21 lei, echivalentul unei creșteri de aproximativ 45%.

În același timp, tariful pentru serviciul de canalizare ar urma să crească de la 46,27 lei/metrul cub la 48,32 lei/metrul cub, ceea ce reprezintă o majorare de aproximativ 4,4%.

Dacă solicitarea va fi aprobată, doar serviciul de alimentare cu apă ar costa echivalentul a aproximativ 3 euro/metrul cub, iar împreună cu serviciul de canalizare consumatorii ar achita peste 110 lei pentru fiecare metru cub de apă consumat și evacuat, adică aproximativ 5,4 euro.

Prin comparație, Danemarca are cea mai ridicată medie națională a tarifelor pentru apă și canalizare din Uniunea Europeană, de circa 7,12 euro/metrul cub, în timp ce Oslo (Norvegia) este considerat orașul cu cea mai scumpă apă de la robinet din Europa, cu tarife cuprinse între 5,5 și 6,7 euro/metrul cub, în funcție de consum și structura taxelor.

Documentele depuse la ANRE arată că operatorul estimează pentru 2026 venituri reglementate de 9,92 milioane de lei pentru serviciul de alimentare cu apă și 4,75 milioane de lei pentru canalizare, în timp ce cheltuielile totale prognozate se apropie de 14 milioane de lei, cele mai mari costuri fiind pentru procurarea apei și cheltuielile de personal.