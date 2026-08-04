CSM îl menține pe Ion Bulhac în sistem: Au fost erori juridice, nu abateri

CSM a constatat că deficiențele identificate în cauzele examinate la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) în care este vizat judecătorul Ion Bulhac, reprezintă erori de interpretare juridică, de natură decizională, și nu acte arbitrare.

Potrivit standardelor constituționale aplicabile, doar erorile de o gravitate deosebită pot justifica excluderea unui judecător din sistem.

În cauzele criticate, judecătorul Bulhac a activat ca membru al unor complete colegiale, având la acea etapă o experiență profesională redusă și fără a deține calitatea de raportor sau de președinte al completului. Aceste circumstanțe diminuează gradul de vinovăție individuală care i-ar putea fi imputat.

În cauzele de recurs, instanța este ținută strict de motivele invocate de părți. Judecătorul nu poate fi sancționat pe plan etic pentru omisiuni care decurg din limitele legale ale procedurii sau din modul în care cererile au fost motivate de către participanți.