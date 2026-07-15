Împărații din Parlament primesc 35.000 de lei, dar eu 2.000. Viața unei pensionare

De dimineață, cu microbuzul și pe timp de caniculă, o pensionară vine la Strășeni pentru a vinde verdețuri și a câștiga niște bani pentru a-și procura cele necesare. Femeia spune că pensia de 2.000 de lei nu-i acoperă toate cheltuielile, mai ales că medicamentele sunt destul de costisitoare.

„De ce ne alungă pentru două copeici? Aici buruieni sunt. Oare nu-i păcat că ei primesc mii și eu 2.000 și ei să mă alunge? Eu nu știu unde o să mai ajungem cu așa dreptate. Nu-i chiar bine. Eu nu vin de dragoste aici, eu vin să fac de o pâine că mi-i greu și sunt bătrână, bolnavă”, a mărturisit femeia pentru jurnaliștii TV8.

La ai săi 77 de ani, pensionara vine la Strășeni, pe o margine de drum, lângă o piață, pentru a-și vinde produsele pe care le mai adună de prin gospodărie.

„Dacă ar fi să facă aici o piață, să încăpem și noi să nu stăm sub hainele oamenilor acolo unde comercianții vând… Măcar să stăm la umbră undeva”, a menționat femeia.

Potrivit pensionarei, un venit de 5.000-6.000 de lei pe lună i-ar permite să ducă un trai decent și nu ar fi nevoită să mai vândă verdețuri în stradă.

„Cu 2.000 și jumătate de lei cum să trăiesc acasă? Împărații din Parlament primesc câte 30.000, dar eu 2.000. Nu se gândesc ei cum trăiesc?”, s-a întrebat femeia.