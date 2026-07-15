Deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, cere explicații privind banii restituiți de Taburceanu către Moldatsa

Deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, anunță că a depus două interpelări parlamentare prin care solicită informații privind stadiul dosarului Moldatsa și circumstanțele în care aproximativ 500.000 de lei au fost restituiți întreprinderii de stat.

Într-un comunicat, formațiunea precizează că prima interpelare este adresată Procuraturii Anticorupție și vizează evoluția anchetei penale privind MoldATSA.

Potrivit deputatului, acesta solicită informații despre stadiul dosarului, statutul procesual al persoanelor vizate și cere să fie clarificat dacă aspectele apărute în spațiul public, inclusiv cele care îi vizează pe fostul director al întreprinderii, Dumitru Vangheli, și pe Anastasia Taburceanu, sunt investigate în cadrul aceluiași dosar penal.

Cea de-a doua interpelare a fost adresată conducerii Î.S. MoldATSA și se referă la restituirea către întreprindere a aproximativ 500.000 de lei de către Anastasia Taburceanu.

Deputatul solicită explicații privind temeiul juridic și contabil în baza căruia au fost acceptați acești bani, precum și modul în care operațiunea a fost înregistrată.

„Dacă această restituire a fost confirmată public, cetățenii au dreptul să afle în baza căror acte juridice și contabile au fost acceptați acești bani și cum a fost înregistrată această operațiune”, a declarat Constantin Cuiumju.

Potrivit deputatului, demersurile urmăresc obținerea unor răspunsuri oficiale și clarificarea tuturor aspectelor legate de acest caz.

„Nu solicit interpretări și nici speculații. Solicit răspunsuri oficiale, documente și transparență”, a afirmat acesta.

În opinia lui Cuiumju, transparența trebuie să fie o regulă atunci când este vorba despre gestionarea banilor publici și activitatea instituțiilor statului.

„Într-un stat de drept, adevărul nu trebuie ascuns. Iar atunci când este vorba despre bani publici și instituții ale statului, cetățenii au dreptul să cunoască toate faptele”, a conchis deputatul Partidului Nostru.

Fosta purtătoare de cuvânt a întreprinderii de stat Moldatsa, Anastasia Taburceanu, a restituit 500.000 de lei din sporurile și adaosurile salariale încasate în perioada în care a activat în cadrul instituției. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului, Igor Grosu, care a precizat că urmează să fie returnată și diferența de bani.

Cazul Anastasiei Taburceanu a intrat în atenția publică după ce Rise Moldova a scris că aceasta ar fi fost remunerată cu peste un milion de lei în mai puțin de un an de activitate la Moldatsa. Potrivit investigației, în 2025 ea ar fi încasat peste 75.000 de lei lunar, iar în 2026 veniturile sale lunare ar fi depășit 120.000 de lei.

Anterior, Anastasia Taburceanu a declarat pentru TV8 că salariul său de bază era de 25.700 de lei, la care se adăugau sporuri pentru vechime și volumul de muncă. „Salariul exact variază de la o lună la alta în funcție de suplimentele achitate”, a precizat aceasta.

La rândul său, președinta Maia Sandu, verișoara Anastasiei Taburceanu, a declarat într-o conferință de presă că nu a cunoscut situația privind remunerarea acesteia și a calificat cazul drept un abuz.