Opoziția cere modificarea Codului electoral și depolitizarea CEC

Partidele de opoziție au prezentat un proiect de modificare a Codului electoral, prin care propun schimbarea modului de constituire a Comisiei Electorale Centrale (CEC), limitarea posibilității de excludere a concurenților electorali și noi reguli pentru organizarea alegerilor în diaspora. Reprezentanții CEC susțin însă că actualul Cod electoral asigură desfășurarea unor alegeri libere și avertizează că unele propuneri contravin recomandărilor Comisiei de la Veneția și ale OSCE.

Proiectul a fost prezentat în cadrul unei mese rotunde organizate de Partidul Congresul Civic și a fost elaborat de un grup de deputați din toate fracțiunile de opoziție.

Deputatul Congresului Civic, Mark Tkachuk, a declarat că modificările urmăresc apropierea legislației electorale a Republicii Moldova de practicile europene și restabilirea încrederii în procesul electoral. Potrivit acestuia, actualul Cod electoral conține mai multe dezechilibre, printre care componența actuală a CEC și aplicarea unor sancțiuni împotriva concurenților electorali în afara procesului judiciar.

Printre modificările propuse se numără majorarea numărului membrilor CEC de la șapte la nouă. Potrivit proiectului, șase membri ar urma să fie desemnați de Parlament, dintre care unul de majoritatea parlamentară, patru de fracțiunile de opoziție și unul din societatea civilă, la propunerea opoziției. Ceilalți trei membri ar urma să fie desemnați de președintele Republicii Moldova, Guvern și Consiliul Superior al Magistraturii. Totodată, autorii proiectului propun ca președintele CEC să fie ales în mod obligatoriu dintre reprezentanții opoziției.

Proiectul mai prevede ca secțiile de votare din străinătate să fie constituite exclusiv în baza preînregistrării alegătorilor, decizia urmând să fie luată de CEC. De asemenea, se propune transmiterea online, în mod continuu, a procesului de votare și de numărare a voturilor din fiecare secție de votare.

Autorii inițiativei propun și simplificarea organizării sondajelor de opinie și a exit-pollurilor, acestea urmând să poată fi realizate pe bază de notificare, fără autorizarea CEC. În cazul exit-pollurilor, ar urma să fie necesară doar o înregistrare tehnică prealabilă la Comisie.

O altă modificare vizează sancțiunile aplicate concurenților electorali. Proiectul prevede că anularea înregistrării, retragerea acreditării sau excluderea unui partid din alegeri să poată fi dispuse exclusiv în baza unei hotărâri judecătorești definitive, la solicitarea CEC.

În cadrul dezbaterilor, deputatul Blocului Alternativa, Ion Chicu, a declarat că proiectul urmărește depolitizarea Comisiei Electorale Centrale și sporirea încrederii în această instituție. Totodată, el a pledat pentru asigurarea unei transparențe sporite a votului din străinătate, subliniind că niciun cetățean nu trebuie împiedicat să participe la alegeri.

La rândul său, deputatul Vasile Costiuc, președintele Partidului „Democrația Acasă”, a făcut apel către reprezentanții PAS să susțină proiectul de lege, argumentând că alternanța la guvernare este firească, iar regulile electorale trebuie să garanteze un echilibru indiferent de cine se află la putere.

Vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrîncea, a invocat recomandările OSCE privind organizarea ultimelor alegeri parlamentare și a susținut că doar instanțele de judecată ar trebui să poată decide excluderea concurenților electorali.

Vicepreședintele CEC, Pavel Postică, a respins criticile opoziției și a declarat că actualul Cod Electoral oferă condițiile necesare pentru desfășurarea unor alegeri libere. El a afirmat că scrutinul parlamentar precedent a fost organizat în condiții dificile, însă instituția și-a îndeplinit atribuțiile corespunzător.

Potrivit lui Postică, faptul că în actualul Parlament au acces nouă partide demonstrează nivelul de pluralism și încrederea cetățenilor în procesul electoral. El a mai declarat că mai multe prevederi din proiectul opoziției contravin recomandărilor Comisiei de la Veneția și ale OSCE, inclusiv propunerea privind transmiterea video permanentă din secțiile de votare, care, în opinia sa, nu garantează confidențialitatea votului.

Reprezentantul CEC a subliniat că instituția organizează procesul electoral în conformitate cu legislația în vigoare și că toate deciziile Comisiei privind aplicarea sancțiunilor pot fi contestate în instanța de judecată. Totodată, acesta a precizat că CEC a examinat proiectul de lege și a emis un aviz cu caracter consultativ.