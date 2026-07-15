„Întâi semnezi, apoi vedem”: Numele lui Tofan a apărut ca premier într-un proiect

Numele lui Vasile Tofan a apărut într-un document publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor în calitate de prim-ministru, deși acesta nu a fost încă învestit prin votul Parlamentului.

Actul, care însoțea un proiect de modificare a Codului Fiscal, a fost șters la scurt timp de pe pagina instituției.

Situația a generat mai multe reacții publice.

„Îmi amintesc dimineața în care demisia mea din șefia Comisiei juridice încă nu fusese votată în Parlament – dar pe site-ul Parlamentului trona deja poza noii președinte a comisiei. M-am gândit atunci: s-au grăbit nițel. Mă înșelam. Nu era grabă. Era o metodă de guvernare.

Astăzi: guvern nevotat, cabinet neprezentat, program inexistent – dar politica fiscală e publicată pe site-ul Ministerului Finanțelor, pregătită spre semnare de Vasile Tofan în calitate de premier.

În alte țări, întâi votezi, apoi semnezi. La noi – întâi semnezi, apoi vedem. Parlamentul a devenit o formalitate care confirmă ce s-a decis deja”, a scris Olesea Stamate.