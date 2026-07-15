Vasile Costiuc: Salarii de milioane de lei la ASP

Deputatul Vasile Costiuc susține că mai mulți angajați de la Agenția Servicii Publice încasează salarii și venituri anuale de sute de mii sau chiar de peste un milion de lei, pe care le califică drept „nesimțite”. Într-un video, parlamentarul a prezentat declarații de avere ale unor funcționari și a afirmat că aparatul birocratic al statului consumă inutil resurse financiare. La scurt timp, directorul ASP, Mircea Eșanu, a respins acuzațiile și a declarat că deputatul manipulează opinia publică.

Mai exact, într-un video publicat pe Facebook, Costiuc a criticat activitatea Parlamentului, afirmând că Legislativul nu se întrunește în această săptămână și sugerând că majoritatea parlamentară nu ar avea suficiente voturi pentru adoptarea unor proiecte sau pentru învestirea noului Cabinet de miniștri.

Ulterior, deputatul și-a concentrat discursul asupra Agenției Servicii Publice, despre care a spus că reprezintă una dintre cele mai mari instituții ale statului.

Acesta a prezentat cazul unei familii despre care afirmă că este angajată în instituții publice. Potrivit lui Costiuc, este vorba despre Aurelia Lungu, Denis Lungu și Ioana Lungu, despre care spune că activează în instituții de stat și că, potrivit declarațiilor de avere, familia cumulează venituri de ordinul milioanelor de lei, deține mai multe imobile, terenuri, spații comerciale, automobile și conturi bancare.

Deputatul a afirmat că Aurelia Lungu ar fi declarat un salariu de aproximativ 591.000 de lei, alte venituri de la ASP de circa 192.000 de lei, iar soțul acesteia ar încasa aproximativ 465.000 de lei de la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Totodată, Costiuc a menționat că în declarațiile de avere figurează venituri din înstrăinarea unor bunuri, inclusiv de 450.000 de lei, 160.000 de lei și 100.000 de lei, precum și alte bunuri și cadouri declarate.

Totodată, deputatul a criticat și declarațiile de avere ale conducerii ASP. Acesta a afirmat că directorul instituției, Mircea Eșanu, ar fi declarat venituri de aproximativ 1,382 milioane de lei și a menționat că soția acestuia activează la Consiliul Audiovizualului. Totodată, Costiuc a susținut că Eșanu a deținut funcții de conducere și în perioada guvernării lui Vladimir Plahotniuc.

Printre persoanele criticate de deputat se regăsesc și Marin Condrea, despre care spune că a declarat venituri de peste 700.000 de lei, inclusiv de la o companie privată, precum și Olesea Condrea, directoare a unei școli profesionale, care ar fi declarat venituri de aproximativ 510.000 de lei.

Costiuc l-a menționat și pe fostul deputat PAS Victor Spînu, despre care afirmă că este angajat în prezent la ASP și că ar fi declarat venituri de aproximativ 249.000 de lei pentru perioada lucrată în instituție. Deputatul a susținut că mai mulți foști deputați și miniștri ai PAS ar fi fost angajați ulterior în structuri ale statului.

De asemenea, Vasile Costiuc a citat și numele mai multor angajați ASP și a afirmat că aceștia ar fi declarat venituri anuale cuprinse între aproximativ 700.000 și peste 900.000 de lei, susținând că acestea echivalează cu salarii lunare de aproximativ 70.000–100.000 de lei.

Deputatul a declarat că astfel de salarii reprezintă o povară pentru bugetul de stat și a susținut că, din acest motiv, nu există suficiente resurse pentru majorarea salariilor profesorilor, medicilor și polițiștilor.

Totodată, Costiuc a criticat funcționarea unei comisii parlamentare, afirmând că aceasta nu poate activa după plecarea deputatului Alexandru Trubca și că opoziția a propus instituirea unei comisii care să analizeze sistemul de salarizare din sectorul public și să stabilească un plafon maxim de 50.000 de lei pentru cele mai importante funcții din stat.

La scurt tim, directorul Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu, a respins acuzațiile lansate de deputat și a declarat că acestea induc în eroare opinia publică.

Potrivit lui Eșanu, majoritatea persoanelor nominalizate de Costiuc activează în domeniul tehnologiilor informaționale, un sector în care salariile trebuie să fie competitive pentru ca statul să poată atrage și păstra specialiști calificați.

„Majoritatea specialiștilor nominalizați de dumnealui drept persoane care au salarii „nesimțite” activează, de fapt, în domeniul IT. Vorbim despre un domeniu extrem de specific și de o importanță vitală pentru activitatea statului. Fără acești oameni, întreaga infrastructură digitală a țării nu ar fi existat”, a scris Mircea Eșanu într-o reacție pe Facebook.

Șeful ASP a explicat că salariul său este stabilit prin contract încă din anul 2021 și reprezintă echivalentul a trei salarii medii pe instituție, la care se adaugă un spor de complexitate de 50%.

Acesta susține că, de la preluarea conducerii ASP, salariul mediu în instituție a crescut de la 12.400 la 24.800 de lei, în timp ce numărul angajaților s-a redus de la aproximativ 3.400 la 2.400, iar instituția și-a achitat integral creditele bancare în valoare de 210 milioane de lei.

Totodată, Eșanu afirmă că, pentru prima dată de la înființarea ASP, instituția a transferat în anul 2025 aproximativ 100 de milioane de lei în bugetul de stat și a reușit să ofere gratuit un milion de cărți electronice de identitate (eID).

Directorul ASP a lansat și o invitație către deputatul Vasile Costiuc, spunând că instituția are peste zece posturi vacante în domeniul IT și că este dispusă să îl angajeze dacă își poate demonstra competențele tehnice.

Totodată, Mircea Eșanu și-a exprimat regretul că, în opinia sa, unii deputați aleg să atace instituțiile statului în loc să promoveze politici publice menite să crească salariile în întregul sector public.