Promo-LEX: Copiii din Transnistria, militarizați și educați să vadă Moldova ca inamic

Experta Promo-LEX, Mihaela Șerpi, explică că regimul de la Tiraspol intensifică promovarea așa-numitei „identități transnistrene” și continuă militarizarea educației în regiune.

Potrivit expertei, promovarea „identității transnistrene” a devenit mai vizibilă în ultimii ani, odată cu venirea la conducerea regimului separatist a lui Vadim Krasnoselski.

„În general, mitul „identității transnistrene” a început să fie promovat intens odată ce Vadim Krasnoselski a devenit liderul regimului de ocupație de la Tiraspol. Acesta este un instrument prin care regimul încearcă să-și asigure legitimitatea internă și să justifice ocupația rusă continuă”, a declarat Mihaela Șerpi.

Experta susține că locuitorilor regiunii, inclusiv copiilor, li se inoculează ideea că populația din stânga Nistrului este diferită de cea de pe malul drept.

„Practic, copiilor de la vârste fragede și apoi tuturor locuitorilor li se inoculează ideea că populația din regiune este fundamental diferită de cea de pe malul drept al Nistrului”, a afirmat reprezentanta Promo-LEX.

Potrivit acesteia, R. Moldova este prezentată în sistemul educațional drept un „inamic” și un „stat agresor”.

„Noi am documentat ce se întâmplă în sistemul educațional din regiune. R. Moldova este prezentată copiilor ca „un stat străin”. Ei învață despre R. Moldova doar din perspectiva războiului moldo-rus din 1992, iar în manualele de istorie, R. Moldova este prezentată drept „un stat agresor””, a spus Mihaela Șerpi.

Totodată, școlile cu predare în limba română din regiune sunt, potrivit expertei, etichetate de regimul separatist drept „instrumente de reabilitare a nazismului și fascismului”.

„Școlile cu predare în limba română sunt tot mai des etichetate drept „instrumente de reabilitare a nazismului și a fascismului”, cu scopul de a descuraja populația locală să-și înscrie copiii în aceste instituții de învățământ, subordonate Chișinăului. În pofida acestei propagande, observăm că interesul pentru studiile în aceste instituții de învățământ crește”, a declarat experta.

Un alt fenomen evidențiat în raport este militarizarea educației și implicarea minorilor în activități cu caracter paramilitar.

„Totul începe din grădinițe, unde copiii sunt implicați în jocuri care sunt denumite „Câmp minat”, „Transportă muniția” și așa mai departe, cu scopul de a estompa această linie între joacă și război. Practic, războiul este normalizat de la vârsta de 3 ani”, a afirmat Mihaela Șerpi.

Potrivit acesteia, astfel de activități sunt organizate inclusiv în școlile-internat din regiune.

„Aceste activități nu sunt organizate doar în grădinițele generale, ci și în școlile-internat, acolo unde copiii nu au acces la alte informații”, a spus experta.

Mihaela Șerpi a mai declarat că militarizarea continuă și în sistemul general de învățământ, unde există discipline care urmăresc pregătirea copiilor pentru război.

„Trebuie să înțelegem că această pregătire militară este desfășurată în paralel cu îndoctrinarea copiilor în ceea ce privește R. Moldova. Ucraina, la fel, este prezentată drept o «amenințare externă» pentru regiunea transnistreană”, a conchis reprezentanta Promo-LEX.