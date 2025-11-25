În Moldova s-au scumpit ouăle

În ultimele săptămâni, prețul ouălor de găină a crescut considerabil. De exemplu, pentru a procura zece ouă, moldovenii sunt nevoiți să scoată din buzunar circa 40-50 de lei. Potrivit Directorului Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), fenomenul se datorează faptului că R. Moldova exportă o cantitate mare de ouă în Uniunea Europeană, iar cererea pe această piață a crescut din cauză că mai multe state din UE se confruntă cu un val de gripă aviară.

„Cred că o să existe și anumite evaluări de ce a crescut prețul la ouă. (…) Au crescut prețurile și în Uniunea Europeană. (…) Cred că suntem șase țări din lume care avem dreptul să exportăm ouă pe piața UE. Totodată, vreau să vă informez că este o cantitate destul de mare de ouă care se exportă pe piața UE și, respectiv, și piața cere acolo produsul”, a declarat directorul ANSA, Radu Musteața, la ediția din 24 noiembrie a emisiunii „Pe față”, de la Moldova 1.

Acum câteva zile, directorul unei ferme avicole din R. Moldova a declarat pentru NewsMaker că este prima dată când în țara noastră se înregistrează prețuri atât de mari la ouăle de găină. Antreprenorul a menționat că printre cauze se numără deficitul de ouă pe piață, determinat de depistarea bacteriei Salmonella Enteritidis la o fermă avicolă, creșterea tradițională a cererii înaintea sărbătorilor, precum și majorarea exporturilor.

Radu Musteața a confirmat că și depistarea Salmonellei a influențat prețul ouălor, precizând că de fapt au fost înregistrate mai multe focare.

„Când R. Moldova a obținut dreptul de export a ouălor de consum, am elaborat un program amplu de control a salmonellei pe țară. (…) Acest program a dat rezultatele care au apărut cu acele informații pe care ANSA le-am comunicat și publicului. Avem acum o singură unitate unde sunt depistate cazurile de salmonella și este în baza programului de autocontrol pe care îl implementează agentul economic”, a explicat directorul ANSA.

Țara noastră a fost listată pentru prima dată în regulamentele Uniunii Europene în martie 2023, obținând dreptul de a exporta carne procesată de pasăre și ouă de consum (categoria A).

Primul producător din R. Moldova a fost listat cu dreptul de a exporta ouă în UE la data de 8 octombrie 2024. În prezent, trei întreprinderi autohtone pot livra ouă de consum pe piața europeană.