Cernăuțeanu confirmă implicarea unor funcționari de stat în schema TUX

Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, a venit cu declarații tranșante în cadrul audierilor parlamentare organizate astăzi, 25 noiembrie 2025, privind investigarea schemei de investiții frauduloase TUX, confirmând că printre cei implicați se află și foști angajați ai instituțiilor statului. Potrivit acestuia, ancheta a identificat deja aproximativ 50 de persoane la nivelul organizării schemei, iar cercetările continuă.

Cernăuțeanu a subliniat că procesul penal avansează strict „de la faptă la persoană”, iar funcția sau trecutul profesional nu constituie un paravan pentru nimeni.

„În momentul în care se stabilește că o persoană este vinovată, aceasta este atrasă la răspundere. Printre cei identificați sunt foști angajați ai Ministerului de Interne și ai altor instituții ale statului”, a spus Cernăuțeanu.

Șeful Poliției a atras atenția și asupra responsabilității persoanelor publice care ar putea deține informații despre posibile infracțiuni și nu le raportează.

„Dacă aveți astfel de date și nu le comunicați, deveniți complici la o infracțiune”, a adăugat oficialul.

Cernăuțeanu a precizat că, în cazul în care se confirmă implicarea unor persoane din Poliție, Serviciul de Pază și Protecție de Stat sau Serviciul de Informații și Securitate, acestea vor fi trase la răspundere fără excepție.

„Acolo unde se demonstrează vinovăția, măsurile sunt aplicate în mod corespunzător, exact cum s-a procedat și până acum”, mai spune șeful Poliției Naționale.

Potrivit șefului IGP, urmează ca autoritățile să primească informații suplimentare despre tranzacțiile suspecte realizate prin schema TUX.

„Odată cu analiza finală a tranzacțiilor, vor fi identificate și alte persoane care vor răspunde pentru faptele lor. Mai devreme sau mai târziu, fiecare implicat va suporta consecințele, inclusiv pentru spălare de bani sau activitate ilegală de întreprinzător”, a mai precizat șeful Poliției.

Cazul TUX vizează o amplă schemă de investiții online folosită pentru inducerea în eroare a mii de persoane, cu pierderi financiare semnificative. Ancheta este desfășurată în coordonare de Poliția Națională, Procuratura Generală, Centrul Național Anticorupție și alte instituții de aplicare a legii.

Autoritățile au anunțat că urmează să apară noi nume pe măsură ce sunt analizate fluxurile financiare și conexiunile dintre participanți. La ora actuală la organele de drept au fost depuse doar 13 plângeri.