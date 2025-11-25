PNM va protesta la Ambasada Rusiei după ce 6 drone au traversat Moldova

Liderul Partidului Național Moldovenesc (PNM), Dragoș Galbur, a anunțat organizarea unui protest astăzi, 25 noiembrie, la Ambasada Federației Ruse, ca reacție la recentele incidente în care mai multe drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova.

„Astăzi, la ora 17:30, vom picheta Ambasada Federației Ruse, în semn de protest față de comportamentul agresiv al Kremlinului, ale cărui drone survolează constant spațiul aerian al Republicii Moldova, iar unele cad pe teritoriul național, punând în pericol siguranța cetățenilor. Invităm pe toți cei care au curaj și demnitate să fim împreună în acest protest”, a declarat Galbur.