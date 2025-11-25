MAE îl convoacă, din nou, pe ambasadorul „agreat” al Rusiei, după ce o dronă a căzut la Florești

Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm încălcarea gravă a spațiului aerian al Republicii Moldova de către mai multe drone, inclusiv prăbușirea uneia în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, un incident ce reprezintă un risc major pentru siguranța cetățenilor, se arată într-un comunicat.

„În urma acestor evoluții, ambasadorul agreat al Federației Ruse va fi convocat mâine la 14:00 la MAE pentru a oferi explicații privind aceste acțiuni inadmisibile.

Republica Moldova rămâne angajată în menținerea păcii și stabilității regionale”, au menționat reprezentanții MAE.