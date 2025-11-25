Mai mulți oameni de afaceri se plâng de „atac raider” din partea unor administratori de insolvență

Un grup al oamenilor de afaceri au organizat o conferință de presă despre problemele în procesele de insolvenţă şi securitatea economică a Republicii. Aceștia au acuzat administratori de insolvență de atacuri raider, în „legătură cu procurori și judecători”. Pe de altă parte, Uniunea Administratorilor autorizați a lansat o declarație prin care „condamnă campania de denigrare la adresa administratorilor” fără să facă o referință la un caz concret.

„Cum are loc atacul raider – se creează o datorie falsă și în baza acesteia compania este declarată insolvabilă, ne sunt blocate activele, conturile, cu ajutorul judecătorilor care lucrează împreună cu ei.

Luptăm cu acest fenomen de un an și jumătate, sunt deschise dosare penale, dar nu avem încă răspunsuri”, a declarat unul dintre oamenii de afaceri de la conferință, Victor Iavtuhovschi.

Toți oamenii de afaceri prezenți la conferință au prezentat aceeași schemă de „preluare a afacerilor” în baza „unei scheme cu o datorie inventată, în baza căreia compania este declarată în stare de insolvabilitate și preluat controlul de către un administrator”.

Un alt caz din mai multe investigații făcute publice la subiect este și cel al unei companii auto de la Bălți. „Deşi întreprinderea Auto-International SRL avea în cont peste 16.000.000 de lei (peste 800.000 de euro), procedura de insolvabilitate a fost pornită pentru o pretinsă datorie de 39.000 de lei (cca 2000 euro)”, se arată într-o investigație publicată de Julieta Savițchi, prezentă astăzi și la conferința de presă.

Procesul de judecată pe Auto-International și celelate companii sunt încă în derulare. Administratorii vizați de acuzații au respins în repetate rânduri acuzațiile.

Între timp, Uniunea Administratorilor Autorizați din Moldova a ieșit cu o declarație publică prin care „condamnă campania de denigrare” lansată la adresa administratorilor, fără să menționeze vreun caz concret.