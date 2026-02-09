Bărbatul agresat de Ciochină, în 2020, face primele declarații despre ziua incidentului

Bărbatul care a fost agresat de fostul primar al satului Boldurești, Nicanor Ciochină, a făcut publice primele detalii despre cele întâmplate, afirmând că incidentul a avut loc într-un moment în care avea probleme grave de sănătate, după o operație la picior. „Când a lucrat în Poliție, pe mulți îi bătea”, a declarat acesta în cadrul unui interviu cu Dorin Podlisnic.

„Am lucrat la un om, la o fazendă, care m-a stimat cu operația. Acolo cineva a lepădat și m-a rugat să vin să-l ajut, ca paznic. Eu dădeam cu grebla, făceam curățenie. Era pe malul iazului, pe teritoriul omului. Cineva a dat foc și focul venea dinspre Boldurești spre teritoriul acesta. Iată de unde a apărut el. Am crezut că s-a înfundat cu mașina. Am întins mâna să-l ajut, să-i dau noroc. M-a plesnit și cu picioarele, și cu palmele, după cap. M-a înjurat, m-a făcut în tot felul. (…) Unde era focul cel mai mare, m-a pus să umblu din urma lui și m-a fotografiat”, a declarat bărbatul.

Acesta a mai afirmat că fostul primar ar fi avut un comportament violent și în perioada în care activa în structurile de forță.„Când a lucrat în Poliție, pe mulți îi bătea, când era comisar. Mai mulți au mâncat bătaie. (…) Eu am închinat banii la spital, dar el știa cum să ia banii”, a mai spus acesta.Bărbatul susține că a început să meargă din nou abia la 6-7 luni după operație și că ulterior ar fi fost achitat. Totodată, el afirmă că, la aproximativ o săptămână după incident, la domiciliul său ar fi venit două persoane necunoscute.

„Și mi-au venit încă doi. Nu i-am cunoscut, drept acolo la poartă, cu coniac și zacuscă. La vreo săptămână. Să beau și să mănânc cu dânșii. Eu deodată mi-am dat seama… sunt tot de-ai lor de la Boldurești. (…) Eu am depus plângere mai înainte și mai vreau să depun una. Vreau să sufere cum am suferit eu și copilul acela”, a declarat bărbatul.