În piețele din Capitală au apărut și strugurii de masă din producția de sezon

În piețele din Capitală au apărut și strugurii de masă din producția de sezon. Primele soiuri timpurii, precum Cardinal, Arcadia sau Muscat, pot fi găsite pe tarabele din Piața Centrală.

„În acest an, strugurii de masă moldovenești au apărut pe piață cu o săptămână mai târziu decât de obicei. Asta pentru că primăvara a fost mai răcoroasă. Prețurile pentru un kilogram încep de la 20 de lei și ajung până la 40 de lei în Piața Centrală, în funcție de soi și calitate”, a declarat Maria Rusnac.

Unii comercianți se laudă că au destui cumpărători, în timp ce alții spun că prețul nu le acoperă cheltuielile.

„Sunt cumpărători, dar munca depusă nu se scoate”, au spus vânzătorii.

De asemenea, în Piața Centrală au apărut coarnele.

Un kilogram costă 60 de lei, la fel ca în cazul murelor, în timp ce afinele costă 100 de lei.

La rândul lor, caisele costă 18 lei pentru un kilogram, în timp ce pepene roșu și galben costă cinci lei și, respectiv, șase lei kilogramul.