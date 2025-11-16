În șase localități din R. Moldova se desfășoară alegeri locale noi

În șase localități din R. Moldova se desfășoară duminică, 16 noiembrie, alegeri locale noi. Cetățenii sunt așteptați la urnele de vot pentru a-și alege primarii, iar în unele localități și o nouă componență a consiliului local.

Alegeri locale noi sunt organizate în satul Ustia, raionul Glodeni, comuna Natalievca, raionul Fălești, comuna Cremenciug, raionul Soroca, satul Bașcalia, raionul Basarabeasca, comuna Călinești, raionul Fălești și orașul Leova, raionul Leova.

Pentru funcția de primar au fost înregistrați 12 de candidați, dintre care 10 sunt desemnați de partide politice, iar alții doi candidează independent. Trei dintre candidați sunt femei, iar nouă sunt bărbați. Totodată, pentru funcția de consilier în consiliile locale sunt înregistrați 78 de candidați, dintre care 38 sunt femei și 40 sunt bărbați. Două persoane candidează independent, alte 76 se regăsesc pe listele a patru formațiuni politice.

La urnele de vot sunt așteptați peste 22 mii de alegători. Pentru aceste alegeri, au fost tipărite 38 975 de buletine de vot, dintre care 34 397 – în limba română și 4 578 – în limba rusă.

Alegătorul care, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu poate veni în localul secției de votare, poate solicita votarea cu urna de vot mobilă. În ziua votării, cererile se aprobă de biroul electoral până la ora 14:00, la prezentarea unui certificat medical.

Cele 21 de secții de votare vor fi deschise între orele 07:00 și 21:00. Alegerile vor fi monitorizate de 26 de observatori naționali acreditați de Comisia Electorală Centrală.