Alexandru Tănase consideră că vetting-ul avocaților n-are sorți de izbândă

Așa-numitul vetting al avocaților este o inițiativă imposibil de realizat respectând principiul independenței profesiei de avocat, consideră fostul ministru al Justiției, Alexandru Tănase.

Potrivit lui, din momentul în care arunci suspiciuni totale, singura explicație este că „guvernarea vede justiția ca în perioada sovietică, ca o extensie a executivului, ca un sistem represiv care este folosit la administrarea treburilor publice și administrarea statului, care trebuie să funcționeze după o anumită verticală”. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Contrasens”.

„(„Vetting-ul” avocaților n.r) este o idee mai puțin inspirată. În primul rând, este imposibil de realizat, cu respectarea principiului independenței profesiei de avocat. Dacă o luăm așa, abuziv, orice poate fi făcut. Putem face vetting și la maidanezii de pe malul Bîcului. Dar la modul serios, o asemenea inițiativă nu are cum să aibă loc. Eu nu sunt de acord în general cu faptul că politicienii noștri sunt atât de preocupați de zona avocaturii.

Noi avem vreo 4.000 de avocați. Dacă ar fi să ne uităm procentual la numărul de dosare, care sunt intentate împotriva avocaților, care sunt intentate împotriva altor profesiuni juridice, vedeți că nu există o diferență substanțială. Cam același număr de oameni care încalcă legea. Faptul că avem 2-3 șmecheri care plasează șpagă pe la judecători, asta nu înseamnă că trebuie să faci vetting la 4.000 de oameni și nu înseamnă că trebuie să arunci suspiciuni asupra tuturor”, a declarat Alexandru Tănase.

Tănase a mai spus că, în momentul în care a fost lansată această inițiativă, autorii acesteia nu au venit cu niciun exemplu concret, aruncându-se suspiciuni care au comprima întreagă breaslă.

„Eu am urmărit foarte atent mesajele la acest subiect și cei ce mi-a tras atenția, că, de fapt, nu s-a venit cu niciun exemplu concret. S-au aruncat suspiciuni care au venit să-i compromită absolut pe toți. Că avocații sunt așa, că ei tergiversează, că avocatul așa, că avocații intermediază mita. Nu zic că nu sunt. Cu certitudine sunt avocați care intermediază mita, dar eu vă garantez: marea majoritate, covârșitoare, sunt oameni absolut onești.

Eu lucrez în domeniul ăsta de atâtea zeci de ani de zile. Și noi ne știm unii pe noi între alții, îi cunoaștem cam în principiu, îi vedem în dosare de zi. Dar când vii să arunci suspiciuni totale, singura mea explicație pe care o am este vorba că oamenii ăștia văd justiția ca în perioada sovietică, ca o extensie a executivului, ca un sistem represiv care este folosit la administrarea treburilor publice și administrarea statului, care trebuie să funcționeze după o anumită verticală. Acum verticala există prin zona justiției, de la Curtea Supremă, până la primă instanță. Ea nu este una instituțională pe care să o poți pipăi.

Noi vedem cum funcționează acest sistem. Singurii care nu sunt înregimentați sunt avocații, care mai fac gălăgie, vorbesc de drepturile omului, solicită expertize, solicită respectarea drepturilor la apărare. Și chestia asta deranjează foarte mult. Îmi pare foarte rău că am ajuns într-un punct unde societatea civilă este total insensibilă la aceste lucruri”, a adăugat Alexandru Tănase.