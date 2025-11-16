Renato Usatîi cere pedepse dure pentru traficanții de droguri

Consumul de droguri în Republica Moldova a ajuns la un nivel îngrijorător, iar Renato Usatîi susține că doar pedepsele drastice pot opri extinderea fenomenului, care afectează în special tinerii.

Potrivit lui, audierile formale ale oficialilor din structurile de forță nu aduc soluții reale, ci doar confirmă existența problemei.

„Avem nevoie de sancțiuni dure. Orice infracțiune trebuie pedepsită. Astăzi, nici cei care vând droguri, nici cei care organizează rețelele nu se tem de lege”, a declarat Usatîi în emisiunea „Vocile Puterii” de la Exclusiv TV. El propune închisoare pe viață pentru organizatorii traficului și pedepse de minimum 15 ani pentru distribuitori.

Datele oficiale arată că, anul trecut, în registre figurau peste 12.500 de consumatori de droguri, însă numărul real este considerat mult mai mare. De asemenea, infracțiunile legate de droguri sunt în creștere. Recent, autoritățile au destructurat o rețea transnațională specializată în producerea și traficul de amfetamină și metamfetamină, descoperind patru laboratoare clandestine în Moldova, Polonia și Ungaria.

Renato Usatîi menționează că introducerea unor pedepse mai aspre pentru traficul de droguri reprezintă una dintre prioritățile Partidului Nostru. Totodată, formațiunea a elaborat un proiect de lege care prevede direcționarea a 5% din încasările provenite din vânzarea alcoolului și a produselor din tutun către sport și programe pentru tineret, în scopul promovării unui stil de viață sănătos.