Costiuc respinge acuzațiile unei deputate PAS cu privire la averea sa: „Toate veniturile mele sunt declarate legal”

Deputatul Partidului „Democrația Acasă” Vasile Costiuc a respins acuzațiile colegei sale din partea PAS, Victoria Belous, potrivit cărora ar fi obținut venituri ilegale și nu le-ar fi declarat. Costiuc a catalogat afirmațiile parlamentarei ca fiind „politice” și a îndemnat-o să depună un denunț penal, dacă dispune de dovezi. Precizările au fost făcute în cadrul ediției din 14 noiembrie a emisiunii „Întreabă Ghețu” de la TV8.

„Sunt declarații politice. Ce înseamnă venituri ilegale? Dacă dumneaei cunoaște că cetățeanul Costiuc a obținut venituri ilegale a obținut ceva ilegal, să meargă să depună plângere la procuratură, la Ministerul de Interne, la Inspectoratul Fiscal și să nu rămână doar pe cuvinte, pe foaie. În momentul în care nu o să depună nicio cerere și nu o să demonstreze, societatea o să-și facă concluziile de rigoare. (…) Toate veniturile mele sunt declarate”, a spus Vasile Costiuc.

Amintim că, în cadrul ședinței Parlamentului din 13 noiembrie, deputata PAS Victoria Belous a spus că Vasile Costiuc ar fi obținut venituri ilegale, care nu ar fi fost declarate la Serviciul Fiscal de Stat. Belous, care este fostă ministră a Finanțelor, și-a îndemnat colegul să-și clarifice situația fiscală și să depună declarațiile restante.

Conform declarației sale de avere și interese personale pentru anul 2024, Vasile Costiuc a acumulat venituri de 120 000 de lei din salariul plătit de partid și 100 000 de lei obținuți din activitatea pe rețelele de socializare. Veniturile familiei au fost completate de salariul soției – peste 219 000 de lei din activitatea la Grădinița nr. 3 din Durlești și de aproape 3 500 de lei românești primiți ca alocație din România.

Costiuc a indicat și sumele primite de soția sa pentru activitatea în birourile electorale: 1 400 de euro pentru participarea la organizarea alegerilor din România și 13 000 de lei oferiți de CEC pentru activitatea la alegerile prezidențiale din Republica Moldova.

În declarația de avere figurează și un teren agricol, intrat în posesia sa în 2009, evaluat la circa 6 000 de lei. În 2020, acesta și-a cumpărat un apartament de 61 m², estimat la valoarea de 40 000 de euro (preț de piață).

Iar în 2024, liderul „Democrația Acasă” a cumpărat și un Mercedes fabricat în 2015, evaluat la aproximativ 360 000 de lei.