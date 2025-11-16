Vreme de toamnă târzie: Moină și cer noros în toată țara

Meteorologii prognozează pentru astăzi cer noros în toată țara. Maximele termice vor fi cuprinse între +9 și +14 grade Celsius.

Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est și va avea o viteză de 18 km/h. Umiditatea aerului va fi de 70-80%.

La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între +1° și +9°C.

În centrul țării și în Capitală, temperaturile vor varia între +4° și +12°C.

În sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între +6° și +14°C.