Social

Vreme de toamnă târzie: Moină și cer noros în toată țara

Photo of Timpul.md Timpul.md16 noiembrie 2025
0 0

Meteorologii prognozează pentru astăzi cer noros în toată țara. Maximele termice vor fi cuprinse între +9 și +14 grade Celsius.

Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est și va avea o viteză de 18 km/h. Umiditatea aerului va fi de 70-80%.

La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între +1° și +9°C.

În centrul țării și în Capitală, temperaturile vor varia între +4° și +12°C.

În sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între +6° și +14°C.

Cuvinte cheie
Photo of Timpul.md Timpul.md16 noiembrie 2025
0 0
Photo of Timpul.md

Timpul.md

Comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *